Bivši predsjednik Vrhovnog suda i bivši glavni državni odvjetnik Krunislav Olujić gostovao je u RTL Direktu gdje je prokomentirao uhićenje suca Županijskog suda u Slavonskom Brodu Predraga Dragičevića i bivšeg HDZ-ovog gradonačelnika Požege Darka Puljašića, ali i plinsku aferu.

USKOK je ušao u HEP – kakva je sada procedura, što i u kojem roku istražitelji mogu pronaći gotovo 10 dana nakon izbijanja afere?

Teško je u ovom trenutku reći. Prije svega ovisi o tome koju su zadaću od onih ljudi koji su ih poslali, dobili uputu što istraživati. Prije svega mislim da moraju izvući svu dokumentaciju, kako od INA-e, HEP-a tako i one konačnih kupaca, korisnika koji su višak, određenu količinu po povlaštenoj cijeni megavatsata plaćali tako da treba tu i vremena. Treba, pretpostavljam, obaviti i vještačenje. Najveći dio djelatnika Uskoka koji su ušli u HEP ne poznaju U dostatnoj mjerI gospodarsko, ekonomsko, financijsko poslovanje, tako da mislim da će ovog puta doista trebati i dosta vremena, a nisam baš siguran da će, što hrvatska javnost s pravom očekuje, biti obuhvaćene sve one osobe i svi ljudi za koje se u ovom trenutku, cjelokupna hrvatska javnost smatra da su odgovorni.

Ponovno institucije reagiraju tek nakon medijskih objava; pa bi li reagirali da sve nije iscurilo u javnost?

Protek vremena može učiniti svoje, može djelovati blagotvorno, za one koji se smatra da su počinili određena kaznena djela nezakonitog pogodovanja ili za kaznena djela koja se tiču zlouporabe položaja, ili druga kaznena djela. Radi se o tome da ovog puta Uskok doista, bez obzira na upozorenja koja su u tom dijelu postojala, nije pravodobno reagirao, kao što nije reagirao kao što inače ne reagira.

Zašto?

Jer je uskok specijalizirano tijelo državnog odvjetništva, dijela sudbene vlasti koje po službenoj dužnosti ostvaruje funkciju kaznenog progona, a ovog puta djeluje kao produžena ruka izvršne vlasti. Ne zaboravimo da je glavna državna odvjetnica odabrana na prijedlog Vlade odnosno aktualnog premijera i da je izglasana većinom u parlamentu. Svjesna te činjenice, Zlata Hrvoj Šipek jasno će znati u kojem smjeru će kanalizirati istragu. Očito da ide do samog vrha države, do osobe prepoznate kao nositelj izvršne vlasti, a to je aktualni premijer građanin Plenković. Ovog puta mora biti iznimno oprezna u kojem opsegu, u kolikoj mjeri će Uskok ovog puta provoditi istražne radnje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bit će oprezni kad se približe samom vrhu?

Apsolutno.

Jasno da politička odgovornost mora postojati, HEP je državna firma – evo i premijer danas kaže da je netko u Vladi znao, ali on nije? Je li to moguće?

Gotovo nevjerojatno. Ne samo da to potvrđuje tekstove koje su objavljeni, a koje je potpisivao Barbarić, kako aktualnom ministru, a istovremeno i stavljao na znanje, upućivao i premijeru. on se ne može pozivati vješto ili nevješto da ništa nije znao. Po defaultu ako nije znao, čitao, podnesci predsjednika uprave HEP-a, na njegov stol onda su morali znati njegovi suradnici, one osobe koje su čitale to i bile dužne obavijestiti premijera. Ako nije znao, morao je znati. Ne može, osim kaznenopravne odgovornosti, prije svega možda za kazneno djelo nesavjesnog rada u službi, zajedno s ministrom Filipovićem, ovisno opet o tome koliko će daleko istraga ići.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Moram priznati da u konkretnom slučaju politička odgovornost premijera postoji. Upravo zbog toga nespretno nastupa pred cjelokupnom javnosti. Potencira druge stvari, druge krize kojima smo svjedoci posljednjih dana. Izaziva sukobe na političkoj sceni kako bi skrenuo pozornost.

Dogovor oko čelne osobe VSOA-e postao je politički cirkus? Privremeno rješenje je tu, a što s trajnim?

Uvjetno omogućuje kratki predah, ali se bojim da predaha neće biti jer ide rok od mjesec dana, ljetni mjesec kada je teško pretpostaviti da bi aktualni predsjednik RH mogao sjesti s premijerom i pokušao dogovoriti osobu koja bi obnašala dužnost. Moraju se dogovoriti, kandidat mora biti zajednički, njega predlaže nakon što premijer i predsjednik sa ili bez posrednika usuglase stav o osobi dužnosnika koja bi mogla obnašati dužnost ravnatelja VSOA-e. Onda u tom slučaju na prijedlog ministra obrane, ravnatelja VSOA-e potvrđuje predsjednik republike.

Reakcija Ustavnog suda je izostala, zašto, mogu li ali i trebaju li reagirati?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Već kasni. Prema slovu Hrvatskog Ustava on prati po službenoj dužnosti ustavnost i zakonitost, a ono što je najgore je da u konKrektnim, uočenim pojavama neustavnosti obavješćuje Hrvatski sabor. Nemoguće zamisliti situaciju da su obični mali ljudi, u svakodnevnom životu uočavaju da se zaista nešto zbiva, da premijer vuče određene neustavne pokrete i pokušava nametnuti određena rješenja, učiniti upitnom poziciju predsjednika RH i izbjeći odgovornost predsjednika glede djelokruga predsjednika, glede imenovanja odgovornih osoba tako u diplomaciji, vanjskim poslovima.

Zašto nisu?

jer je prepoznat u javnosti kao produžena ruka izvršne vlasti. Ustavnom sucu,znamo da ima 13 sudaca, da ga čina većina koju bira Sabora, po prijedlogu HDZ-a značajan dio sudaca je pred reizborom, iduće godine. U fazi su pripreme za eventualno dobivanje drugog, a mogu proći samo uz podršku Sabora. Kupuju naklonost, vrijeme, prepoznati su kao sudionici dnevnopolitičkih rasprava, rješavanju dnevnopolitičkih sporova, ali ne ustavnih. Djeluju kao čuvarI revolucije HDZ-a, lika i djela vođe i učitelja Plenkovića.