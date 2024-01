UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ Direkt donosi fotografije ozljeda pretučenih stranih radnika

Desetorica pretukla Filipinca i bacila ga niz nasip, opljačkali dostavljača iz Bangladeša i prijetili nožem, Filipinku natjerali da im preda novac, divljački nasrnuli na Nepalca zbog cigarete. Zagreb je postao opasno mjesto za strance, u mjeseca dana najmanje sedam napada. Direkt prvi objavljuje potresne fotografije na kojima se vidi kako izgleda - mržnja.

"Dostavljač iz Pakistana dobio je lažnu narudžbu i kad je donio hranu, Hrvati su ga napali i sada je u bolnici. Dostava je bila lažna, naručili su na lažnu adresu", kaže Durga Adhikari iz Udruženja Nepalaca u Hrvatskoj.

Gotovo isti scenarij 26. i 29. prosinca u Dubravi i Sesvetama. Bila je noć i potezao se nož.

Dva napada uoči Nove godine odrađena su po istoj špranci. Razbojnici su naručili hranu, dočekali dostavljača i onda mu uz prijetnju nožem uzeli dokumente i novac. I naravno hranu.

Koliko je točno napada na strane radnike - u policiji ne vode statistiku, ali zato kažu da u prosjeku riješe 7 od 10 slučajeva razbojništva. Pohvalili su se i da su spomenuti napadači s kraja godine već iza rešetaka.

"Gdje smo razriješili i uhitili dvije mlađe osobe, 20 godina starosti koje su činile upravo takva kaznena djela na taj način – usmjerena prema dostavljačima hrane", kaže Marija Goatti, glasnogovornica PU zagrebačke.

I bez službene statistike jasno je da stvari u Zagrebu izmiču kontroli. Još više zabrinjava da su napadači često vrlo mlade osobe.

"Mladi ljudi, tinejdžeri su najčešće napadači. Strani radnici su sada u strahu zbog svih incidenata, moram reći da se boje", poručuje Adkihari.

Eskalacija nasilja i napada na strane radnike za sociologe nije iznenađenje. I prije smo kao društvo imali problem s različitosti, a sada je u kratko vrijeme u Hrvatskoj došao velik broj ljudi druge boje kože što kod nekih izaziva agresiju.

"Brzim useljavanjem velikog broja vidljivih migranata moglo se očekivati da će te skupine preusmjeriti svoju potrebu za iskaljivanjem nadmoći i mržnje prema njima. To je nešto što se počelo događati i što će se nastaviti događati", smatra sociolog Dragan Bagić.

Ako ne želimo postati 'divlji zapad' – ključno je da se napadači uhite i osude. Strani radnici boje se prijaviti napade, čak i govoriti o njima, objašnjava nam odvjetnik koji ima nekoliko takvih slučajeva.

"Strani radnici imaju strah, oni se nalaze u novoj sredini u novoj državi. Većinom su to ljudi koji su došli ovdje trbuhom za kruhom, raditi i ne žele probleme. Oni čak smatraju da bi radili probleme i talasali ako bi nekog prijavili za nasilje", kaže odvjetnik Frane Letica.

Kakvu poruku o nasilju pošaljemo danas – odredit će u kakvom ćemo društvu živjeti sutra. U superizbornoj godini migracije i strani radnici bit će važna tema. A u politici jedna kriva riječ može raspiriti vatru.

"Dosta su važne reakcije javnosti. Ako u javnosti ne bude jasnih i jednoznačnih reakcija na takve događaje, onda će to opet biti svojevrsni signal da su takva djela poželjna i prihvatljivi da se mogu tolerirati", smatra Bagić.

U Hrvatskoj u ovom trenutku živi i radi gotovo 180 tisuća stranih radnika. Nisu došli ilegalno preko granice već smo ih pozvali da nam obnavljaju Banovinu, dostavljaju hranu, čiste sobe ili ulice. Bili oni Filipinci, Nepalci, Indijci ili Pakistanci - slike koje smo objavili - ne smiju se događati.

Reakcija društva iznimno je važna u ovakvim trenucima pa smo o valu nasilja nad stranim radnicima pitali i premijera Plenkovića:

"Ja to osuđujem, napad na bilo koga, a naravno onda i na strane radnike treba osuditi i svi ti koji su to počinili trebaju biti privedeni. Za to moraju odgovarati, to je nedopustivo, Hrvatska mora biti sigurna zemlja što mislim da i jest. Mi smo u situaciji da je potražnja na tržištu rada za stranim radnicima u proteklih nekoliko godina jako narasla."