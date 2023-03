U novoj knjizi "Otvoreno o svemu" papa Franjo kaže da svećenici ne bi trebali primati plaću i da je pogrešno da voze Mercedes.

Bilo je to prije 10 godina, kada se prvi put u loži bazilike svetog Petra pojavio isusovac s kraja svijeta. Izabrao je ime Franje Asiškog - i tako najavio da želi siromašnu crkvu za siromašne.

Prvi je neeruopski papa, prvi Franjo, prvi isusovac i jedini papa koji odbija živjeti u apostolskoj palači. Vjerojatno je i prvi papa koji se iskrada noću kako bi kupio CD-ove.

Skromni papa, koji je u knjizi Otvoreno o svemu, otvoreno rekao da novac kvari svećenike, da je pogrešno da voze Mercedes.

Sluša Edit Pjaf, uživa u Mozartu i voli Boudlerove Cvjetove zla. Od 80-ih ne gleda televiziju, mobitele zabranjuje na misi, a nogomet obožava. Prati ga preko radija. Priznao je da je bio loš igrač i uvijek golman.

Papa Franjo nije samo papa od riječi nego i od djela. Umjesto u skupom automobilu on se vozi u Fiatu, a ponekad i u golf autiću. Živi u samostanu svete Marte, sve poklone koje dobije proda, ne zarađuje ništa, a svakog velikog četvrtka pere noge zatvorenicima.

"Napredno, moderno i konkretno za ovo vrijeme. I današnja izjava u kojoj on kaže da je novac najveći grijeh i loša strana današnjice. I to je točno", rekao je Đuro iz Zagreba.

"Nedavno sam pročitala da je rekao da je otvoren prema ženidbi svećenika. Mislim da je to izuzetno važno za Katolički crkvu", rekal je Emanuela iz Italije.

"Samo ime koje je uzeo od Franje asiškog govori da je tu za siromašne", podsjetila je Ljiljana iz Zagreba.

Ide u zemlje koje nisu pretežno katoličke, a posjećuje i ratna područja. Ima Instagram, Twitter, potpuno je opušten među vjernicima, a u avionu je vjenčao i jedan par. I da. Papa je duhovit.

Za papu Franju biti gej nije grijeh, jer tko je on da sudi. U 10 godina svog papinstva povećao je i broj žena u Vatikanu. Za njega sada radi 319 žena više nego kada je preuzeo službu.

Dalibor Milas, doktor pastoralne teologije na Sveučilište u Grazu, istaknuo je da na poteze pape Franje različito reagiraju.

"Za konzervatice je previše progresivan, uništava Crkvu, a za ove malo liberalnije je previše spor i previše tradicionalan. Jedni su uvjereni da on nema volju, da nema snage mijenjati nešto, iako on to stvarno radi. Ono što je meni pogotovo fenomen je - on je prvi živući papa koji je izazvao toliku pomutnju u redovima jedne institucije koja se stoljećima vodi načelom ne talasaj, ništa ne diraj. On je taj koji stvari pokušava mijenjati."

Za papu Franju svećenički celibat mogao bi se preispitati. Žestoko osuđuje pedofiliju, sastaje se sa žrtvama. S njim se Crkva želi uhvatiti u koštac ne samo sa zlostavljačima u svojim redovima, nego i s onima koji su zlostavljanje omogućili.

"Katolička crkva u tom smislu se osuvremenjuje. Svoje službenike ne štiti više na način da njih predaje na svjetovni sud. Značajno je o tome govorit, pogotovo u zemljama u kojima je reformski put jači kao Njemačka, Francuska, Amerika", rekla je Ana Raffai, katolička teologinja.

A što papa znači za Hrvatsku?

"Hrvati su prema njemu skeptični upravo zbog suzdržanog stava prema ALojziju Stepincu, a to je kulminiralo kada je papa oformio onu famoznu mještovitu katoličku poravoslavnu komisiju koja će o tome odlučivati", rekao je Milas.

Neki kažu - prespor je u svojim reformama, a za neke je već dovoljno revolucionaran. Kako god, nakon prvih 10 godina Vatikan nije isti kakav je bio prije pape Franje.