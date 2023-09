posljednji film? Vratio se Woody. Redatelja optužbuju da je seksualno zlostavljao kći. On razbijesnio mnoge zbog komentara pol...

Jedan od najoriginalnijih filmaša u povijesti, cijeli je život režirao po jedan film na godinu, a onda zadnje tri godine nijedan. Ali nakon dokumentarca u kojem ga posvojena kćer optužuje za seksualno zlostavljanje u djetinjstvu: Woody Allen se vratio. U Veneciji je prikazan njegov jubilarni, 50. film. On kaže da je cancel kultura blesava, a da je zbog odnosa prema ženama trebao biti heroj Me Too pokreta