Koalicija "Srbija protiv nasilja" misli da se dogodila izborna krađa i izborno nasilje. U Beogradu je, kažu, glasalo 40 tisuća ljudi koji tamo ne žive, traže da se izbori ponište.

Večeras su održali i prosvjed na kojem su izbili neredi i tučnjava, a čelnici oporbe na kraju su započeli u štrajk glađu do poništavanja izbora u Beogradu.

Puno je zbivanja u Srbiji koje vrijedi prokomentirati, zato je u studio RTL Direkta stigao politički konzultant Aleksandar Musić.

Krenimo s ovim prosvjedom večeras: oporba je ljuta, najavili su štrajk glađu do poništavanja izbora u Beogradu. Mislite li da se to može dogoditi?

"Riječima mog zanata okvir im je loš jer im rezultat nije bio katastrofalan, ali je bio manji od onoga što su očekivali. Ono što će sada režim raditi, gađat će ih, tvrditi da se ima pravo ljutiti onaj tko gubi. Sve to postaje sekundarno u odnosu na loše kampanje koje nisu ni približno iskoristile ono gdje je Vučić bio ranjiv"

Prosvjednici pozivaju da se ostane na ulicama. Mogu li oni prerasti u nešto ozbiljnije, neku prijetnju Vučiću ili će se i to brzo zaboraviti?

"Tamošnje društvo je jako podijeljeno. Oni to mogu govoriti za 25 posto društva, ali nisu se uspjeli izboriti za one dijelove koje režim ne kontrolira i koje ne glasaju na njega. Koje bi boljom kampanjom u kojoj bi im se objasnila normalnost protiv nenormalnosti, a ne se računalo da se to podrazumijeva - te su ljude mogli dobiti za sebe. To nisu napravili. To je more propuštenih prilika sa strane lijevo-liberalne oporbe. Sa strane desnih oporbi - previše su se ulizivali Vučiću, hodali na prstima. Borili se za mrvice s njegovog stola i kao takvi završili na smetlištu povijesti s iznimkom Miloša Jovanovića i koalicije Nada"

Kakve oporba uopće ima šanse uz Vučića koji kontrolira apsolutno sve. Medije, otvara tri stadiona za jedan vikenda. Sve žive proglašava Srbima….

"Ima puno veće šanse nego što misle. Ali, treba znati. Krenuti raditi na vrijeme i boriti se. Imali su i s lijeva i desna dvije moćne teme. S jedne nasilje, druge Kosovo. Nisu ni jedni ni drugi ni pet posto iskoristili emotivnih i mobilizirajućih prilika. Čekali su zadnji dan, kasnili su sa svime. Spotovi katastrofa, razvodnjeno, sporo. Nepostojeća digitalija, nepostojeće ciljanje. A on im je poslao svoje udarnike. Potpuno ih je usporio, umorio svojim stranačkim topovskim mesom. Onda im je počeo otupljivati sustavnu oštricu glupiranjem na TikToku pa peče palačinke, pa je lord Voldemort Srbin, pa se obraća penzionerima koji su mu najlojalnija biračka skupina i tako on je zapravo gurnuo njih u jedan ponor, a počeo otupljivati kompletnu strukturu i kičmu njihovih kampanja. Oni tome nisu znali kontrirati i analitika im je bila loša. Razlog zašto je on istrčao na izbore i u Beogradu i na razini Republike i na razini pokrajine, konkretno Vojvodine jest što je očito imao informacije da je tu puno gušće nego što se misli. A oni su ponovno čekali zadnji trenutak. Sjetili se mjesec dana prije, radili i loše radili neinteligentno, radili niskoenergetski. I rezultat je takav kakav je. Tako da ovaj stup koji on kontrolira resurse, financije, tabloide to je jedna trećina priče, druga trećina priče je analitika. Treća trećina priče kakvi ste u kampanji? Ako vam je kampanja banana, ne možete se nadati ni rezultatu koji nije banana.

Jesu li ovo najmanje uzbudljivi izbori u Europi?

"Mogli su biti puno uzbudljiviji? Ovako su. Ovako su rekordno neuzbudljivi."

Što za Hrvatsku uopće znači da susjednom zemljom Vlada ne možemo reći Putin iz našeg sokaka.

"Pa on zapravo nije Putin. Tamošnja režimska medijska rusofilija je opijum za narod. Kada se gleda kako se on ponaša koga se boji, on se boji Amerikanaca, Nijemaca i Francuza, a rusofilija služi kao neka vrsta penicilina za široke mase pošto je proruski sentiment među civilima među malim čovjekom dominantan. Što se tiče Hrvatske, on zapravo Hrvatsku dotiče puno manje nego što bi htio. Ono što Hrvatska može pametno raditi je ignorirati i uvjetovati mu stvari za stolom. Bilo kakav šovinizam ili ekstremizam s hrvatske strane, njemu je pogonsko gorivo. To je benzin u vatru. On živi od toga jer on permanentno proizvodi tzv. izvanredno stanje. Traže se neprijatelji, unutarnji, politički i vanjski. I tu bilo kakvo serviranje sa strane Hrvatska bilo bi krajnje neinteligentno za hrvatske nacionalne interese."

Međutim, on kao da je opsjednut Hrvatskom. Tako izgleda. On sve zna. Nekidan je hvalio da je Bandić kao Einstein. Zna sve o Mamiću, prati Dinamove rezultate komentirao je tvoje analiza izbora u Srbiji. Gledao je Direkt pa se ljutio na nešto što smo mi rekli.

"Neka gleda, neka komentira, nešto nauči. Mi se možemo samo osmjehnuti. Jer kada imate takvog PR-ovskog lica na drugoj strani zapravo je vrlo vrlo ne inteligentno i vrlo jalovo njemu se servirati na bilo kakav volej. Ono što je tužno da to vidimo mi neki sa strane koji smo u tom poslu, a oni koji se više od deset godina bore protiv njega još nisu naučili neke trikove s placa koje im prodaje sada već više od desetljeća."

Ti na kraju zapravo tvrdiš da je oporba imala lošu kampanju, a Vučić jako dobru kampanju.

"Vučić nije u formi života, njegova kampanja je bila nešto slabija od prijašnjih kampanja, ali je stvar u tome da je postojala struktura. Otprilike se znalo. Vidi se što je on ciljao, na koga je računao. Prvo im je dao jednu bazičnu propoziciju, kaže 'Ja sam jamac kakvog takvog minimalnog rasta nekog minimuma minimuma. Svi ostali su kaos'. Onda je s volumenom medijskog prostora to spustio na najniže instance. Onda je zarobio oporbene lidere s ovom agresivnom i negativom i onda je krenuo brusiti stvar s TikTokom, s pojavljivanjima i zapravo zaokružio cijelu priču. To se da izbušiti na tisuću načina, ali ovi naprosto ne znaju."

Koliko dugo će Vučić ostati na vlasti?

"Dok god oni koji mu izlaze na megdan ne krenu raditi na vrijeme, dok se pošteno ne bore, dok se ne vidi na razini želuca da im je stalo. I dok ne odrade jednu inteligentnu visoko emotivnu kampanju."

Jednom kad ode. Što će to značiti za Srbiju? Kakve promjene Srbija može očekivati?

"Može rat svih protiv sviju unutar njegove stranke. To nije stranka u klasičnom smislu, to je bazen piranja koje će krenuti jedna na drugu. Tamo ima svačega s kolca i konopca. Nominalno prozapadnog, nominalno proistočnog, korumpiranog, retrogradnog, agresivnog priglupog. To kad krenu jedni na druge, to će biti poprilični, poprilični show"