Poplavljene rive od Rovinja do Visa Za 30 godina neće nam trebati gumene čizme, nego brodice: Jesmo li ovog vikenda vidjeli budućnost koja čeka Jadran?

Kao da živimo pored oceana i pušu uraganski vjetrovi: tako su ovog vikenda izgledali brojni gradovi uz more. Pod morem su bile rive od Rovinja i Umaga preko Kaštela i Splita do Hvara i otoka Visa, rijetki pamte potop takvih razmjera. Visoko more je polupalo brodice, potopilo podrume i kafiće, plivali su i stolovi i klupe. Biti prvi red do mora odjednom više nije prestižno nego zabrinjavajuće: jer razina mora neće narasti tamo negdje 2100, kao što se govori. Nego već raste i to svake godine 5 milimetara, a o svemu izvještava RTL-ova reporterka Ida Balen