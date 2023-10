Za druge najsmješniji, a sebi najgori. Sindrom komičara: 'Idemo nasmijati druge pa će i meni biti bolje'

Sjećate li se epizode u kojoj Joey gleda u praznu fotelju, jer je njegov cimer Chandler odselio? I baš ono što je u toj epizodi osjećao Joey, kao da ovih dana osjećaju svi.

Ona u kojoj više nikada neće biti zajedno, tako bi se mogla zvati epizoda u kojoj je umro jedan od prijatelja.

„Volim njegov smisao za humor. Znam da nije želio da ga pamte kao lika iz 'Prijatelja', ali to je nemoguće“, govori jedna od obožavateljica iz Los Angelesa koja je zapalila svijeću ispred kuće Matthewa Perryja.

Nemoguće je zaboraviti neke kultne trenutke. Nije znao davati savjete, ali znao je nabaciti sarkastičan komentar u svakoj situaciji. Bio je sjajan komičar i kralj sarkazma, ali kako je Chandler jednom rekao - humor mu je bio obrambeni mehanizam, nekako se činilo da isto vrijedi i za samog Matthewa Perryja.

"Dosta komičara humor koristi kao mehanizam borbe protiv toga, u stilu, ajde idem nasmijati nekog drugog, pa će valjda i meni biti bolje", govori nam satiričar Siniša Mareković.

Svi su znali na koga glasi Chandlerova pošta, ali malo tko, čime se on bavi. Ali isto tako je svijet znao da iza smijeha i dobrih fora, stoji borba s brojnim ovisnostima, pa i depresijom. I nekako sve podsjeća na Robina Williamsa, zbog kojem smo plakali od smijeha, a on sebe kao da nije mogao nasmijati. S depresijom se borio i genijalni Jim Carrey, koji kaže kako je postigao to da je danas - povremeno sretan.

"Kada ste u depresiji vaše tijelo vam govori - Je** se. Ne želim više glumiti ovaj lik. Ne želim se hvatati za ovog avatar kojeg si stvorio za cijeli svijet. Previše je to za mene“, rekao je u jednom intervjuu Jim Carrey.

S depresijom se borio i naš satiričar Siniša Mareković:

„To je sada iza mene, ali ljudi moraju shvatit da to nije sindrom slabosti, ili da se ljudi ne znaju nositi s nekim problemom to je nekakva žešća kemija u mozgu, splet sto stvari na koje ne možete utjecati“, kaže nam Siniša Mareković.

Dodaje i da malo tko depresiju može povezati s komičarima.

„Kako ste u tom trenutku mogli nasmijavati nekoga, raditi svoj posao, smišljati fore? Moji hejteri će reći, nisi bio smiješan ni prije toga, nisi bio smiješan ni za vrijeme toga. Ja sam imao tu prednost da sam radio od kuće, nisam morao biti pred ljudima, jednostavno sam stvarao od kuće. I kada sada gledam unatrag, imam osjećaj da mi je to pomoglo da izbacim neke stvari iz sebe“, priznaje Mareković.

Perryju to nažalost nije uspijevalo. Seriju koja ga je proslavila nikada nije gledao, jer ga je podsjećala na stanja u kojima je bio, sezonu po sezonu. Kada je dobio na kilogramima, riječ je bila o alkoholu, kada je bio mršav u prvim sezonama, bio je na tabletama, a kada je imao bradicu, u pitanju je bila hrpa tableta, kako je glumac priznao u jednom intervjuu.

„Stvarno sam ga volio. Mnogi od nas koji smo mu bili bliski osjećali smo se kao da smo ga davno izgubili zbog droge i alkohola jer je, kako je dokumentirao u svojoj autobiografiji, jako je patio“, govori Hank Azaria, glumac i prijatelj Matthewa Perryja.

Potpuno suprotno od lika koji je nasmijavao milijune i čija je stvarna priča bila puno teža, ali i važnija i od popularnog sitcoma. Jer želio je da ga se pamti kao čovjeka koji je inspirirao druge da s porocima - stanu na vrijeme.

