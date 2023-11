Za godinu dana opet bi mogao biti u Bijeloj kući. Kako bi izgledao svijet da je Donald Trump predsjednik?

Dolazak na sud je postala prilika za nove političke bodove. Da se kandidat za predsjednika suočava s novom u nizu optužnica za ozbiljna kaznena djela u nekoj bi drugoj državi za tog kandidata značio kraj političke karijere, ali u Americi on postaje favorit.

"Vidjeli ste što se dogodilo danas, New York Times i CBS objavili su anketu u kojoj ja vodim posvuda, ali to je vrlo nepravedna situacija. Ovo je stvarno miješanje u izbore", rekao je Donald Trump prije izlaska pred suca u New Yorku.

Unatoč optužnicama za financijske i izborne prevare, Donald Trump zbilja vodi, možda ne posvuda, ali u pet ključnih država koje je na prošlim izborima odnio Joe Biden, Trump sada ima osjetnu prednost, Nevada, Georgia, Arizona, Michigan, Pennsylvanija - pobjeda u tim državama mu gotovo pa garantira da će ponovno polagati prisegu. Mnogi već pitaju ima li šanse da u tom slučaju samog sebe pomiluje od kaznenog progona.

"To je siva zona, ali ako je njemu u korist, apsolutno bi pomilovao samoga sebe. Ali još važnije pitanje je što ako bude osuđen na zatvor, pa svejedno dobije predsjednički mandat, može li sebe tada pomilovati od zatvora. To je stvarnost u kojoj živimo. To je realna mogućnost, da predsjednik sebe pomiluje od zatvora", komentira Cody McClain Brown sa zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti.

Idemo dalje - realna je mogućnost da Amerika s Trumpom okrene leđa dosadašnjim saveznicima. On se već hvalio da bi kao vrhovni zapovjednik vojsku koja se raspoređuje po svijetu - vratio doma. Pred pristašama se ovih dana prikazuje kao spasitelj svijeta.

"Imali biste milijune živih ljudi sada, da izbori nisu bili namješteni. Ukrajina, Izrael, napad nikada ne bi bio izveden. Svi ti ljudi bili bi živi. Gradovi bi cvjetali", izjavio je na jednom skupu u petak.

Rusko-ukrajinski rat, kako je još ranije rekao, završio bi 24 sata od njegova povratka u Ovalni ured. I doista, 10% više Amerikanaca vjeruje da pobjeda Bidena povećava šanse za novi američki rat, čak 20% više ih misli da Trumpova pobjeda te šanse smanjuje. Pitanje je samo kakve bi bile posljedice za Ukrajinu, zna li se za Trumpovu bliskost s agresorom.

"On bi išao na dogovor na teret Ukrajine. To znači da oni moraju odustati od svoga teritorija. Krim, koliko još dalje, ne znamo, ali to bi posve sigurno izgledalo tako", smatra vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić.

Na suradnju Amerike s ostatkom svijeta oko suočavanja s posljedicama klimatskim promjenama također bi se moglo zaboraviti, jasno je to baš ovog vikenda rekao na skupu u Teksasu. "Povukao sam se iz katastrofalnog Pariškog klimatskog sporazuma, koji je prevara. Zvuči lijepo. Želim Teksaški klimatski sporazum. Ne želim Pariz, ne treba nam Pariz", rekao je na oduševljenje okupljenih pristaša.

Treba li Ameriku ograditi od svijeta, odnosno bi li dovršio plan da prema Meksiku digne zid, ne zna se, ali već znamo da bi deportirao milijune imigranata koje uspoređuje sa jednim od najgorih filmskih zločinaca u povijesti.

"Hannibal Lector, je li itko ikad čuo za divnog Hannibala Lectora. Dolazi nam u ovu zemlju sada, jer druge zemlje nam iskrcavaju svoje ljude iz mentalnih ustanova i ludnica", rekao je na istom skupu, uz oduševljenje prisutnih.

S ove strane Atlantika, Trumpova druga pobjeda mogla bi značiti prekretnicu u odnosima. "Ta Amerika na globalnoj razini više neće biti ono što je bila. Ta priča bi u tom trenutku završila. Europa je mogla jednom reći 'ok, ovo smo preživjeli, dobro da smo preživjeli, stvari su se promijenile. Drugi put… tko to želi'", zaključuje Avdagić.

U ovom trenutku želi većina u anketama. Aktualni predsjednik gotovo da nema šanse okrenuti trend u svoju korist. "Stvari stoje tako da se sve gleda kroz objektiv Bidenove dobi. Nije važno što radi, kakve su mu politike, koliko su one dobre, svi ga jednostavno vide kao starca. Zašto kao starca ne vide Trumpa, koji je dvije godine mlađi, nisam posve siguran", kaže McClain Brown.

Zato bi Trumpov drugi mandat sigurno dodatno produbio ionako već duboke podjele u američkom društvu. Za ostatak svijeta, NATO i saveznike, to bi značilo nove brige i nesigurnost, ali neki bi se vođe mogli radovati novim susretima.