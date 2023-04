Neka istraživanja pokazuju i da - tko puši marihuanu prije 18. godine gubi na kvocijentu inteligencije. A koliko ste inteligentni možete izmjeriti ove subote, Mensa poziva na testiranje na Filozofskom fakultetu. Mensin predsjednik Đuro Lubura večerašnji je gost RTL Direkta.

Brojna istraživanja koje kaže da je korištenje droge češće među ljudima s visokim kvocijentom inteligencije. Hrvatska Mensa ima više od 1300 članova, mislite da među njima ima redovnih konzumenata droga?

"Ne mogu niti potvrditi niti demantirati da naši članovi koriste droge. Ne znam."

Koliki je vaš IQ? Biste li rekli?

"Ja ću nastaviti u šaljivom tonu. Mi u Mensi se ne hvalimo koliki je, znamo da je dovoljno velik. "

Na vaše testiranje svatko se može prijaviti, čak i mlađi od 18, plaća se 30 eura, kako ono izgleda?

"Mogu se prijaviti od 14 godina, no mlađi od 18 moraju doći s roditeljima ili starateljima zato što moraju potpisati suglasnost. Testiranje je jednostavno, sjednete u klupicu. Psiholog vam kaže što trebate raditi, 20 minuta traje samo testiranje, no treba predvidjeti nekih 20 minuta dok dobijete upute, sjednete, dok sve to krene. Testovi su takvi da vam ne treba nikakvo znanje. Ono što je istina je da oni ljudi koji imaju veću inteligenciju su bolji u matematici, logici… Međutim, samo znanje matematike vam neće ništa pomoći jer nema alfanumeričkih znakova, samo su simboli i cijeli test je napravljen tako da na njega apsolutno ne utječe vaše obrazovanje "

Zašto potičete da ljudi idu na testove inteligencije?

"Mislim da je za svaku osobu dobro da zna. Inteligentni ljudi su skloni propitivati sebe, svoja razmišljanja i odluke i često se dovedu u situaciju da razmišljaju da je problem u njima. Oni misle na jedan način, a velika većina na drugi način. Može se dogoditi da izgube samopouzdanje. Najmlađi sin ima disleksiju, imao je problem sa samopouzdanjem jer je čitao lošije od drugih, međutim kada se testirao i shvatio da je dovoljno inteligentan da bude član hrvatske Mense to je dosta pozitivno utjecalo na njegovo samopouzdanje"

Koliki IQ treba imati da se postane član Mense?

"Ovisi po kojoj skali se mjeri, ili 131 i više IQ ili 148 i više. U svakom slučaju unutar gornjih dva posto"

Koliki je najviši IQ izmjeren nekom u Hrvatskoj?

"Dakle, svako malo netko izađe s nekom pričom da mu je najveći, ali ne postoji službena statistika, odnosno službeni podatak gdje bi bila baza svih izvršenih mjerenja inteligencije da možemo reći koliki je najveći izmjereni IQ u Hrvatskoj"

Zanimljivo je da su po IQ-u u vrhu sve azijske zemlje: Japan, Tajvan, Singapur, kako se to tumači?

"Svaka osoba kad se rodi ima određeni broj neurona u mozgu. Netko malo manje, netko malo više. To je ono što je prirodni potencijal. Međutim, između neurona se stvaraju sinapse, najveći broj sinapsi se razvije do pete godine, do sedme godine života djeteta 75 posto. U tim azijskim zemljama gdje je pismo slikovno, a simboli stalno u optjecaju - to očito pomaže u razvoju sinapsi, a razvoj sinapsi posljedično utječe na razvoj inteligencije. To je jedino objašnjenje koje su pronašli znanstvenici zbog čega su djeca iz azijskih zemalja puno bolja u rješavanju nekih zadataka nego iz drugih dijelova svijeta. "

Ali u top 10 je i Bjelorusija. Jako zanimljivo.

"Možda je to pod Lukašenkovom kontrolom bilo!

Kako u Hrvatskoj stojimo s hiperinteligentnih u odnosu na, recimo, zemlje regije?

"Ja znam da to uvijek zanima medije. Da kažem da smo pametniji od Srba ili Bosanaca, to bi bilo top, ali nažalost ne znam da postoje relevantna istraživanja. Sve što mogu reći je koliko koja od nacionalnih Mensi iz regije ima članova. To ne znači da su negdje inteligentniji ili manje inteligentni ljudi - to možda znači da nacionalne Mense bolje rade ili da nas mediji više vole pa nam date više prostora. Hrvatska Mensa je bila sedma u svijetu prošle godine u odnosu broja članova prema broju stanovnika. Od naših zemalja u okruženju na 11. mjestu je Crna Gora, na 14. Srbija, na 19. Slovenija i 22. Bosna i Hercegovina. Protumačite kako vam najviše odgovara, ali definitivno to ne znači da smo inteligentniji od njih. Tko god želi provjeriti koliki mu je kvocijent inteligencije neka se prijavi na stranici Mensa.hr, ima još nešto slobodnih mjesta. Iskoristite priliku"

S obzirom na to da Mensa okuplja najinteligentnije ljude u Hrvatskoj - pita li vas se ikad za mišljenje u nekom području'

"Pitate krivu osobu jer sam ja posebni savjetnik jednog ministra pa mene pita. Ali, nas kao instituciju ne pitaju. Imamo ministra Butkovića koji pita. Za njega znam"