Teško je izabrati favorita.

Don Draper i stilski savršena serija o ljudima koji se bave marketingom 60-ih godina prošlog stoljeća ili legendarna priča o savjetniku za zbrinjavanje otpada ili Capu mafije New Jerseyja - Tonyju Sopranu.

"Ubojstva u Midsomeru su mi favorit, pogotovo zimi, kada pada kiša", kazao je za RTL Direkt Goran iz Zagreba.

"Ja volim 'Prijatelje' Vole ih moja djeca, a ja im se volim pridružiti, a to me odvede u neke mlađe dane", kazala je Aruna iz Mumbaija.

Mona je iz Zagreba pak izabrala "South Park"

"Zato što se šali na svačiji račun, i mislim da nije uvredljivo", kazala nam je.

"Kuća od papira, Kuća od karata, i treće se ne mogu sjetiti, previše ih je" kazala je Emily iz Estonije.

I dok se Emily pokušava sjetiti svojih top tri serija, ima i onih koji se opuštaju uz nešto ozbiljni program dnevne politike kao što je Prawn iz Mumbaija. Njegova je najdraža serija "Međunarodni kanal BBC-a".

"Međunarodni kanal BBC-a" nije na popisu najboljih, ali u Hollywood Reporteru možda i to sljedeći put uzmu u obzir, predlažemo na toj listi i "Planet Zemlja Davida Attenborougha". Ali, kako kažu iz holivudske redakcije, oni su se dobro zabavili i napravili svoj popis.

Na prvom su mjestu "Momci s Medisona", "Obitelj Soprano", "Naslijeđe", "Tina Fey" i "Televizijska posla", a na petom je mjestu "Žica (The Wire)".

"Iznenadilo da ima više ovih humorističnih i light-hearted serija, nego što bih rekla da bi na tom popisu bilo. Koja te najviše iznenadila. Pa kada sam razmišljala o tom popisu mislila sam si, sigurno nije ona koju ja volim, ja volim 'Jane the Virgin', gledala sam je tri puta. I mislim si ta neće sigurno biti na popisu, kad ono 33, kad ti radiš tu sam si mislila", kazala je glumica Buga Marija Šimić.

"Nisu stavili seriju 'Euphoria' u prvih 50, i tu mi odmah nešto ne štima. A i 'Fargo', ako to nemaju na listi, vjerujem da će se u Japanu, Australiji i Argentini složiti sa mnom da nešto nije u redu s tom listom. Ali dobro, to su dali ljudima u redakciji da oni lijepo sastave ono što ih zabavlja", kazao je pak redatelj Dalibor Matanić.

Hollywood neobično nisu zabavile neke hit serije.

Tako "Breaking Bed" nije dospio niti u prvih 10, a popularna "Igra prijestolja" zaradila je tek skromno 30. mjesto. Na zadnjem se mjestu našao "Seks i grad", onaj originalni.

"Lista je napravljena po američkim standardima, oni su se ogradili rekli da je to lista samo anglo-saksonskih, serije na engleskom govornom području, što je po meni nepravedno. Ono što me iznenađuje ali i ne iznenađuje je serija "Mad men". Ona se bavi mitovima koje Amerikance najviše okupira. Kapitalizam, biznismeni, 50-te godine, New York i burza", pojasnio je redatelj Andrija Mardešić.

E sad, zašto rangirati 50 najboljih televizijskih serija 21. stoljeća kada znaš da ćeš pogriješiti - pa sigurno su i u Hollywood Reporteru znali da je ovo tema o kojoj će se raspravljati, prepirati, svađati, možda čak i raskinuti neka prijateljstva.

"Ovaj novi Seks i grad je kriminalan, ne znam kako se to zove. To je ne gledljivo", smatra Matanić, ali prema njemu seriju "Wire" nikada ne bismo trebali zaboraviti. Dok Mardešić nije obožavatelj "Breaking Bada", uživa u seriji "Curb Your Enthusiasm Larryja Davida".