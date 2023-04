Zašto toliko uspješnih menadžera završava pod istragama i koliko se europskog novca pronevjeri u Hrvatskoj?

Europski tužitelji opet u akciji. Pokucali su na vrata 5 osoba, sumnja se na malverzacije s europskim novcem. Među uhićenima i poznati međimurski poduzetnik - Đuro Horvat. Zbog šoka i dolaska policije, morala je intervenirati hitna.

"Čuo sam se ujutro s njim, jako je potresen, morate shvatiti da se radi o čovjeku koji nikad nijedne mrlje nije imao, da s radi o uglednoj firmi, koja ima stotine inženjera", poručio je Ante Župić, odvjetnik Đure Horvata.

Uz Horvata, pala je i direktorica riječke Čistoće, i još troje suradnika. Europski tužitelji sumnjiče ih za zloupotrebu položaja i ovlasti, odnosno da su Đuri Horvatu prilagodili natječaj za izgradnju sortirnice.

"Događaji poput ovog nisu nimalo ugodni", rekao je Marko Filipović, gradonačelnik Rijeke.

Pogotovo za Đuru Horvata, inovatora koji je do danas slovio za uspješnog poduzetnika bez veće mrlje u karijeri. Ovako je vlasnik Tehnixa govorio 2016. kada je dobio jednu u nizu nagrada.

"To priznanje koje smo dobili prije svega je vlastiti trud, samozatajan rad i naša inovativnost i upornost u djelu da u biznisu budemo najbolji."

Nije Horvat prvi nagrađivani menadžer koji je završio iza rešetaka. Od Miroslava Kutle i Zdravka Peveca do Josipa Protege i Dragana Kovačevića, svi su oni bili zlatni dečki hrvatskog biznisa čiji je sjaj nakon uhićenja brzo potamnio.

"Ti baruni pretvorbe su najčešće dobivali i nagrade. Zbog toga ako imate korupciju i imate jaku spregu između države, političkih stranaka, znanosti i biznisa i onda stranke na vlasti nastoje da njihovi ljudi dobiju nagrade. Zato me ne čudi kad dobijete nagradu da vrlo brzo završite u zatvoru", rekao je Boris Podobnik, član Nadzornog odbora UGP-a.

Ono što zato sve čudi je kako mali ured europskog tužitelja radi posao koji puno veće Državno odvjetništvo ne zna, ne želi ili ne smije raditi.

"Jedina razlika između ta dva ureda, dakle Europskog tužiteljstva i državnog odvjetništva RH je što europsko tužiteljstvo radi bez političke kontrole i bez političke prisile", govori Anto Nobilo, odvjetnik i bivši tužitelj.

Isti ljudi koji do prije godinu dana u DORH-u nisu mogli ništa, sada u Uredu europskog tužitelja rade čuda. Objašnjenje je, kaže bivši tužitelj, jednostavno: DORH nema kapacitete, resurse i slobodu raditi svoj posao jer politika to desetljećima ne dozvoljava.

"Politici nije u interesu da ima jake institucije jer onda izvršna vlast upravlja sa cijelom državom i nema konkurencije u toj vlasti", dodaje Nobilo.

Zanimljiva je i usporedba rada Ureda europskog tužitelja u Hrvatskoj i Europskoj uniji. Na razini Unije ured je prošle godine istraživao preko 1110 slučajeva prijevara ukupne štete preko 14 milijardi eura. Većinom se muljalo s PDV-om. S druge pak strane u Hrvatskoj je ured istraživao 23 slučaja, ukupne štete 313 milijuna eura. No, u Hrvatskoj se nije muljalo PDV-om, već se radilo o klasičnoj korupciji.

Je li to slučaj i ovoga puta, detalje ured za sada ne iznosi. Boris Podobnik iz Glasa poduzetnika kaže da bi se moglo raditi i o manjem prekršaju koji bi kod nas prošao, a u Uniji nije.

"Ovdje se možda ne radi o tome da je netko htio nešto ukrasti nego čini mi se pošto se radi o građevini da je došlo do rapidnog povećanja cijena, betona željeza i onda je došlo do korekcije ugovora. Ali jedno je kad korigiraš ugovore u Hrvatskoj, kad je to na neki način dopušteno, a drugo je kad to radiš s europskim novcem", poručuje Podobnik.

Europski novac, europska pravila. Hrvatski biznismeni, ali i političari nikako da to shvate.