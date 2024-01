SINDROM FARAONA Zataškavaju nesreće, novac nam troše na juhe od bikovog repa i bordele: Zašto naši političari misle da su faraoni?

Znaš li ti 'ko sam ja? Eto tako bi se nekako mogao sažeti najnoviji slučaj bahaćenja lokalnog šerifa, zadarskog župana Božidara Longina. Koji nije htio platiti 48 eura za vezanje broda, nego je tražio lučkog redara da stornira račun, jer je on "šef njegovog šefa". Ali kao da je to ikoga u Hrvatskoj iznenadilo: pa mi smo navikli na puno gore: da se naši novci troše na rođendanske juhe od bikovog repa ili ugodne večeri s austrijskim prostitutkama. Nama je normalno da župan pijan slupa auto pa to uz pomoć policije zataška, normalno je i da načelnik općine udari konobaricu pred kamerom i ostane načelnik općine. Zašto političari misle da su faraoni?