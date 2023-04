Sutra će se dogoditi nezabilježeno. Jedan bivši američki predsjednik pojavit će se pred sudom kako bi se izjasnio o optužbama za kazneno djelo. Donald Trump, kažu njegovi odvjetnici, priprema se za bitku, uoči zakazanog saslušanja na Manhattanu, mjestu na kojem je i krenuo u karijeru biznismena, zvijezde rialitija, a onda i u politiku. Čekaju nas svakako scene za pamćenje, a Trump se dolazi izjasniti o optužbama za podmićivanje porno glumice Stormy Daniels prije izbora 2016. Istodobno, Trump vodi kampanju za povratak u Bijelu kuću, odmah nakon suda planira održati govor sa svog imanja na Floridi i optužiti vlast za lov na vještice. U duboko podijeljenom društvu u SAD-u zbog procesa Trumpu stvari bi mogle ponovno eskalirati. U New Yorku je izvanredno stanje, 30 tisuća policajaca bit će na ulicama u punoj opremi, a demonstracije najavljuju i Trumpovi pristaše i protivnici.

Nije zločin dati novce porno glumici, već prikriti taj novac

Lažna fotografija nakon uhićenja Donalda Trumpa tzv. mugshot koju je napravio program umjetne inteligencije sutra bi mogla postati stvarnost.

Trump je krenuo iz svojeg doma u Floridi prema sudu u New Yorku gdje se sutra treba pojaviti.

“ Ovo je ogromna stvar. Ne samo zato što je riječ o Trumpu, već zato što je ovo prvi puta da je bivši predsjednik ili predsjednik kazneno optužen”, kaže Cody MyClain Brown sa Fakulteta pšolitičkih znanosti.

Tako bi Trumpu sutra trebali uzeti otiske prstiju. a ne očekuje se da će mu staviti lisice, kao ni da će ga zadržati u pritvoru. Kako je rekao vratit će se u Floridu isti dan.

Optužnica je vezana za isplatu 130 tisuća dolara porno glumici Stormy Daniels. Ona je svjedočila da je taj novac dobila prije izbora 2016., a kako bi šutjela o seksualnom odnosu s Trumpom. Problem je što se taj iznos lažno prikazao u papirima.

“Dati novac porno zvijezdi s kojom si spavao kako bi to sakrio od svoje žene, to nije zločin u Sjedinjenim državama. Novac za Stormy Daniels nije zločin. Prikriti taj novac je prekršaj. Ali ako je to napravljeno da bi se prikrio veći zločin izborne prevare odnosno prevare doprinosa kampanji, to je kazneno djelo”, kaže Cody MyClain Brown

Tužitelji bi mogli tvrditi da se isplatom prekršio izborni zakon i to bi mogao biti kazneni element optužnice čiji sadržaj još nije objavljen. Međutim, bivši Trumpov odvjetnik Michael Cohen, koji je navodno dao novac Stormy Daniels i kome je Trump onda to vratio, još 2018. je priznao krivnju za izborne prevare i za to je dobio tri godine zatvora.

Uz ovo, postoje još tri istrage vezane za Trumpa - oko izborne prevare u saveznoj državi Georgiji, zadržavanja povjerljivih dokumenata nakon odlaska iz Bijele kuće i, najvažnije, poticanja napada na Kongres 6. siječnja 2021. No, ništa od ovoga nije spriječilo Trumpa da preko vikenda ponovno od pristaša zatraži novac za predizbornu kampanju

“Ako ste dobrog financijskog stanja jer su vam moje političke odluke donijele bogatstvo i napredak, ili barem živite iznimno lagodno, bilo bi stvarno sjajno kad biste poduprli našu kampanju”, kazao je Donald Trump.

Sve ovo se događa u pod povećanim mjerama sigurnosti. Čak 35 tisuća policajaca u New Yorku je u pripravnom stanju jer, sjećate se, kada je izgubio izbore poslao je bijesnu rulju na zgradu Kongresa.

“Iako možda neki buntovnici razmišljaju o sutrašnjem dolasku u naš grad, naša poruka je jasna i jednostavna, a to je kontrolirajte se”, poručio je Eric Adams, gradonačelnik New Yorka.

Zataškavanje, seks skandal, moguća zatvorska kazna - to je čovjek koji je četriri godine proveo u Bijeloj kući i bio, kako se to popularno kaže, vođa slobodnog svijeta.