Zorica Kondža o Tomislavu Ivčiću, karijeri i obitelji: 'Mislim da sam jedina na estradi koja ima 3 djece'

U Zadru se večeras održava proba za sutrašnji veliki koncert. Tamo je i Zorica Kondža koja je gošća Direkta, dobrodošli i za početak - koja je vama najdraža pjesma Tomislava Ivčića?

"Teško je reći koja je, to je isto koda mene pitate koja je meni najdraža. Tomislav je puno hitova napravio, to je bio hit za hitom. Ne mogu izdvojiti baš jednu".

Bio je jedinstveni glazbenik, po čemu ga vi pamtite?

"Moram reći, kad se to već sve dogodilo prije 30 godina, našem Tomici ja sam tad imala 30-tak godina i manje, kada je već Tomislav bio velika zvijezda na ovim prostorima. Sjećam se kad sam išla Australiju ili Kanadu on je već tada na stadionima radio koncerte. Ja sam bila mala Zorica koja je bila u rock and roll fazi. Pamtim samo to da je u to vrijeme bio velika zvijezda, da su stalno hitovi izlazili, da su ljudi pjevali njegove pjesme i da su se pjesme pjevale o njegovom Zadru, sjećanjima na mladost".

Interesantno je da se pjevaju i sada. Zašto?

"Danas su u roju pčela, mušica i komaraca i svega čega se narojilo, mislim da su ljudi malo željni pjesme, pjevanja o ljubavi. Vidim da danas ljudi vole pjevati s pjevačem , poistovjetiti se s njim. To je ono što se nekad pričalo da se zapravo ugasila zabavna glazba, ali ljudi kada dođu na koncerte vole zabavnu glazbu".

Jako je puno izvođača koji su se odazvali sutrašnjem velikom koncertu, što ćete vi izvoditi?

"Ja ću sutra pjevati "Gorku rijeku" ja ću to sutra sa Zadraninom pjevati. Iznenađenje".

Ovo je ljeto za vas zaista bez stajanja - Sutra Zadar, petak Primošten, prošli tjedan Istra, Kvarner, jedini ste izvođač koji je nastupio i na Melodijama Jadrana i na Splitskom festivalu, u studenom vas čeka Zagreb i Lisinski - pa otkud toliko energije, jeste li ikada više nastupali?

"Ne smijem vam otkrit odakle mi takva energija, to je tajna. Mislim da sam jedina žena na estradi koja ima troje djece. Ženi imati troje djece i muža četvrtog mislim da nije lako. Više sam se posvetila obitelji, mislim da je glazba tu malo patila ali sve se vratilo, ljudi me nisu zaboravili. Pomno sam birala i glazbu i tekstove, išla sam uvijek na kvalitetu ali ne količinu. Danas ljudi pjevaju pjesme koje su nastale 80-tih godina, to znači da su bili kvalitetne pjesme".

Gotovo 4 desetljeća bogate karijere je iza vas - što vi mislite, zbog čega ste uspjeli tako dugo ostati na vrhu. Ove ste godine dobili još jednu ulogu, postali ste baka, imate li poseban repertoar pjesama za unučicu?

"S obzirom na to da sam puno radila ovo ljeto i još nisam gotova. Prvi mi je zadatak da se ponovno vraćam na dječje pjesmice. Morat ću početi učit, ali njoj je drago što god da pjevam. To je posebna radost, posebna ljubav. To je stvarno posebno".

