Danas je derbi Dinama i Hajduka, a snijeg je tijekom noći prekrio Zagreb. Splićani u metropolu stižu desetkovani, bez više od pola momčadi, a uz to imaju čak osam bodova zaostatka te utakmicu više no sve to ne demotivira vjerno navijačko tijelo Hajduka.

Velik broj pripadnika Torcide se probija kroz snijegom zatrpanu Liku, a oni zagrebački simpatizeri i navijači Hajduka iskoristili su snijeg da istaknu na nasipu znak podrške voljenom klubu.

Evo kako je to izgledalo.