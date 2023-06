VATRENI DEBITANT Beljo: 'Nitko nije iznad nikoga, odlično su me prihvatili, od Modrića i Kovačića i ostalih'

Marcelo Brozović će se uskoro priključiti nogometnoj reprezentaciji koja odrađuje posljednje pripreme uoči odlaska na završni turnir Lige nacija u Nizozemskoj. Pred novinare su danas na konferenciju izašle mlade snage, Dion Drena Beljo i Josip Šutalo. "Drago mi je da sam pozvan i dat ću sve od sebe. Žao mi je zbog Joška jer se ozlijedio, ali to je dio nogometa, nažalost. Drago mi je da sam dobio pohvale od suigrača. Iznenadilo me koliko su to sve jednostavni ljudi, iako su veliki igrači i treneri. Nitko nije iznad nikoga. Odlično su me prihvatili, od Luke Modrića, Kovačića i ostalih. Sve pohvale svima", rekao je Beljo. Što je dvojac Vatrenih još rekao pogledajte u prilogu u nastavku.