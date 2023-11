Alen Babić se oglasio, želi ponovno surađivati s Leonardom Pijetrajem

Alen Babić očito se želi vratiti suradnji s Leonardom Pijetrajem. Njegova objava na Facebooku vrlo je emotivna, a suradnja njih dvojice prekinuta je početkom godine, a ''The Savage'' je kao novog trenera angažirao Anthonyja Wilsona.

Foto:

Babića je Wilson pripremao za borbu protiv Lukasza Rozanskog za WBC titulu bridger kategorije, u kojoj je lagano izgubio od Poljaka i od tad se nije borio.

Ostaje za vidjeti što će se dogoditi nakon ove objave koja je izazvala brojne reakcije:

''Na ovoj slici sam bio na vrhu svijeta, par trenutaka nakon ove slike kreće kaos. Ispostavilo se da se sve otelo kontroli i da sam po ne znam koji put otišao u "crveno". Sve mogu sam, najjači sam, nitko mi ne treba i slični osjećaji su postali moja hrana, moja baterija - neiscrpna baterija, ili barem sam tako mislio.

Ali... ona poznata "what comes up must come down" jel!? Moje dno se desilo u najgorem mogućem trenutku - u ringu pred borbu koja bi me lansirala u boksačku povijest pred očima cijele nacije. U najveću borbu života ušao sam s ljudima koji su iznevjerili moje puno povjerenje te su s osmijehom nestali iz mojeg života iste sekunde. Dok sam silazio iz ringa jedan čovjek mi je bio pred očima, moj mentor sa slike Leonard Pijetraj. Jbg. Zajebo sam. Hoću se vratiti kući.''

