Hrvatski boksač Alen "The Savage"Babić posljednjeg dana 2023. godine objavio je emotivnu poruku na Facebooku koju je uputio svojoj supruzi Klari.

"Uh kakva godina. Ali eto, preživjeli smo i to. Odabrala si najteži put, vjerovati u jednog underdoga i svoj budući život prepustiti meni u ruke. Moj doživotni zavjet tebi sam upravo tako i shvatio, doživotno. Preko mojih leđa i zadnje kapi krvi ćemo do svega onoga što sanjamo. Gotovo svaka moja objava u zadnjih 10 godina je vezana uz ono što ja i jesam, boks. Nikad se nisam gledao kao nešto osim toga, sve do ove nove godine. Sada imam obavezu, nisam više sam, igra se promijenila. Sljedeća godina će biti najbolja do sada! Obećajem", objavio je Babić.

Babić se, podsjetimo, posljednji put borio u travnju 2023. godine kada je izgubio od Lukasza Rozanskog u meču za WBC titulu bridger kategorije. Nakon toga se javno pokušao pomiriti s bivšim trenerom Leonardom Pijetrajem, no to se nije ostvarilo.

