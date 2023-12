Hrgović za RTL: 'Joshua ide preživjeti, ja poginuti. Zaključite tko je opasniji'

Filip Hrgović za RTL Danas u intervjuu otkriva koja ga iduća borba čeka i gdje je budućnost boksa. S njim je razgovarao naš reporter Boris Jovičić.

Predivan kraj godine za vas. Međutim, ono što se čeka trebalo bi se dogoditi 2024. Sve ono što smo čuli nakon borbe u Rijadu vodi k tome - napad za titulu.

Da mislim da je došlo vrijeme, da su se poklopile zvijezde i da nas to čeka - da je to sljedeća borba za titulu. Ne ovisi puno o meni, Naravno. Ja sam tu B strana. Ako se radi o Anthony Joshui, njega se pita, on je zvijezda. Ali, po svemu sudeći imam osjećaj da je to sljedeće. Jedino, naravno, pitanje tajminga da li ćemo to uspjeti dogovoriti za ožujak ili će se to malo odužiti prema ljetu. Imao sad sljedećih nekoliko tjedana za ispregovarati i za vidjeti.

Za koju bi to onda pojas bio, pretpostavljam IBF? Onda bi u tom slučaju pobjednik meča Fury - Usyk pojas morao ispustiti?

To bi bio meč za upražnjeni IBF-ov pojas, svi polazimo od te pretpostavke da će Fury-Usyk ići u revanš, ako idu u revanš, moraju uprazniti IBF-ov pojas. Zato što bih se ja zapravo trebao boriti s pobjednikom meča Fury-Usyk. Kažem, ako će on ići u revanš, taj pojas moraju upraznit. Dva najbolje rangirana najbolji u ovoj ljestvici će se boriti za taj pojas, a to smo ja i Anthony Joshua.

U profesionalnoj karijeri nekoliko puta ste već dijelili priredbe s Anthonyjem Joshuom. Kako vam se on činio u Rijadu, je li našao svoju staru formu, kako je Eddie Hearn odmah rekao nakon borbe njegove? Ili je ipak još tu puno upitnika iznad bivšeg šampiona?

Ja mislim da je on u Rijadu u boksu bio odličan, da je ovo jedna od najboljih izvedbi u karijeri. Stvarno je s lakoćom pobijedio Otta Wallina za kojeg sam mislio da ću mu pružiti puno više problema. Bio je dobar, bio je opasan, bio je brz, snažan, razoran i kao da mu je uboksaniji nego prethodnih godina. Kao da mu se sve posložilo. Prije smo ga gledali na početku karijere - bio je stvarno razoran. Falilo mu je boksačkih finesa, uboksanosti. Kasnije je počeo previše boksati, zaboravio na svoje bombe. Imam osjećaj da mu je sad cijelo jedno i drugo i boks i ta pozornost da mu se vratila i to samopouzdanje.

Mislim da je sad stvarno dobar. Ali ja se veselim tome da se borim s najboljim Anthony Joshuom. Ja sam uvijek govorio i vjerovao da mogu svakog pobijediti u svom najboljem izdanju. Tako i Joshua, koji je odličan boksač i naravno da me čeka ovaj težak meč. Ali kažem, uvjeren sam da ako od boksa dobro da ga mogu pobijediti.

Tko je tu opasniji za koga? Filip Hrgović za Joshuu li Joshua za Filipa Hrgovića?

Razlika između Filipa Hrgovića i Anthonyja Joshue je ta što Anthony Joshua ide preživiti, a Filip Hrgović ide poginuti. Tako da mislim da to čini najveću razliku. Pa zaključi tko je, opasniji.

Biti dio boksačke elite. U Rijadu je to ogromno ogromno priznanje. Nije prvi put da se ti nalaziš među tim boksačima? U kakvim ste odnosima, koliko se to stvari događaju iza onoga što mi ne vidimo?

Pa super se snalazim. To je mjesto na koje ja pripadam, vrh teške kategorije. Stvarno su bili na ovoj priredbi najbolji teškaši svijeta, najbolji boksači iz nekih drugih kategorija. I stvarno je bio fenomenalan event, ponosan sam i sretan što sam bio bio dio toga. Iako moj meč i moj protivnik nisu bili na nekoj svjetskoj razini, ali to govori da da ljudi koji stoje iza toga vjeruju u mene, da vjeruju da sam ja budućnost. Dali su mi priliku da budem dio toga. I dosta se upitnika maklo poslije ove priredbe, dosta se kockica posložilo i vjerujem da dolazi jedna nova generacija teškaša koja će se iskristalizirati u nekoliko sljedećih godina. Vjerujem da ću ja biti na čelu generacije i da ću biti vladar teške kategorije.

To bi značilo ujedinjenje pojasa protiv Furyja ili Usyka. Ima li tu želja? Ako se dogodi taj meč? Nadamo se da hoće?

Naravno da imam želja. Moj prvi cilj je postati svjetski prvak. Eto, nadam se da će mi to poći za rukom da ću u toj borbi za taj upražnjen IBF pojas postati svjetski prvak. I onda sljedeći cilj je, naravno, skupit sve pojaseve.

Vrlo moguće da će se pobjednik u revanšu između Furyja i Usyka umiroviti i da će ti pojasevi otići na sve strane i veseli me tih sljedećih nekoliko godina skupljanja tih pojaseva, jer puno je dobrih boksača, puno je velikih imena. Puno je što se zanimljivog za mene osobno i za gledatelje i vjerujem da će sljedećih par godina stvarno teška kategorija eksplodirati. I s obzirom da je Saudijska Arabija ušla u boks i da žele maknuti politiku iz boksa i da žele da se svi bore sa svima - vjerujem da nas čeka uzbudljivo razdoblje.

Nevjerojatno zapravo Saudijska Arabija od koje su mnogi zazirali, a zapravo se čini da su spasili cijelu priču. Napokon ćemo vidjeti taj meč Usyk-Fury. Vidjet ćemo vjerojatno i tvoj meč, ali čini se, najviše zahvaljujući onima koji traže da se ipak taj boks odvija?

Oni su, baš kao što su rekli, spasitelji boksa, Mesije boksa. Naravno, oni boks koriste u svrhu promocije svoje zemlje u svrhu otvaranja svoje zemlje prema svijetu i spremni su platiti sve najveće borbe. Žele zaobići politiku, ne zanima ih ta boksačka politika, ujedinili su sve najveće promotore i svi najbolji teškaši svijeta su zapravo pod jednim krovom i nevjerovatno lako će bit dogovarati sve najveće borbe u teškoj kategoriji, ne samo u teškoj, nego i u vidimo da ulaze u druge kategorije.

Uzeli su Dmitri Bivola za Artur Beterbijeva. O toj borbi se priča već godinama i mislim da mi je da im je cilj u svim kategorijama jednostavno uzeti sve najbolje i napravit najveće mečeve. Kažem, što je odlično za publiku, što je odlično za boksače i to boks, zapravo je boks u zadnje vrijeme pretvorio u sport gdje se previše kalkulira, boksači su postali biznismeni i menadžeri, počeli su komplicirati i vjerujem da treba boks to da se svi ujedine i da se jednostavno svi bore protiv svih i da vidimo tko je kraj teške kategorije.