Svjetski prvak svako jutro tramvajem ide na trening iz Dubrave do Španskog

Zima, ljeto, kiša ili sunce. Svako jutro u 6 sati iz Dubrave do Španskog. Sigurno se pitate zašto bi svjetski prvak išao tramvajem na trening? Podsjetnik je to na dane kada mu život nije išao glatko.

Marko Martinjak je svjetski prvak u boksu bez rukavica.

''Ne ideš autom na treninge nego tramvajem i to ne tako blizu, s jednog kraja grada na drugi, zašto?''

''Zato što nisam imao prilike položiti vozački test, tek sada to rješavam. Bio sam malo na ovom odmoru, što se kaže, u zatvoru i tako dalje, ali eto polako. Rješavam to, sad mi je prioritet ovaj meč sljedeći'', rekao je Martinjak.

Svoj spas našao je u boksu bez rukavica, a dom mu je pružio Ivica Ivić u Armus gymu. Jedan je od rijetkih koji se uopće bavi ovim brutalnim sportom u Hrvatskoj, ali ga zato ostatak svijeta dobro poznaje.

Foto: Instagram Instagram

''Aktualno držim BKB pojas u supersrednjoj do 93 kile, ujedno Police Gazzete do 93 kile i Police Gazette do 88 i pol tako nešto. U biti to su ta dva dijamanta pojasa. Znači ja sam jedini boksač koji u 142 godine organizacije Police Gazette koji drži dva dijamantna pojasa, dve titule svjetskog prvaka.''

Martinjaka u Miamiju 17. siječnja čeka Jarome Hatch u najvećoj trilogiji boksa bez rukavica.

''Ovaj put idem dovršiti posao. Neću ga pustiti kao u Londonu jer čovjek govori da je mene sudac spasio, kao da sam ja bio pred nokautom, a ne on. Svaki udarac ide direktno, ako treba, svom snagom u glavu da ga odmah uštopamo jer on će krenut prvu rundu na sve ili ništa'', odlučno poručuje Martinjak.

''Meni je baš gušt to. Meni je veći gušt nego boksat s rukavicama iako su veće titule, veći su novci i to sve, ali ovaj bare knuckle, meni je to baš kao da sam rođen za tu vrstu sporta.''

Po novi veliki uspjeh Marko Martinjak kreće za mjesec dana kada će Imperatora iz Dubrave upoznati i cijela Amerika.