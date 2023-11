Trušček pred FNC 13: 'Nokaut nakon osam sekundi moj ego teško je podnio'

U Beogradu na FNC-u će nastupiti i legendarni hrvatski borac Ivica "Terror" Trušček, koji će u kavez sa srpskim borcem Jovanom Marjanovićem i to će mi biti čak 81. borba u karijeri (42-38). Borbe ekskluzivno pratite večeras od 20 sati na platformi Voyo.

Trušček je za Rtl.hr pričao o meču sa Savom Lazićem u kojem je nokautiran nakon samo osam sekundi, a video možete pogledati ovdje.

Trušček se, naime, originalno trebao boriti protiv Aleksandra Jankovića, koji ga je zatražio revanš nakon njegove pobjede na prethodnoj FNC-ovoj priredbi, no taj meč je otpao i borit će se protiv Jovana Marjanovića.

U razgovoru za Net.hr kazao je:

"Dao sam riječ Jankoviću i planirao sam je ispoštovati. Nije to bila moja ideja (promjena protivnika op. a.), nije kriv niti on, nego su se izdogađale nekakve organizacijske stvari.Onda je Marjanović uskočio, kojega je Janković ranije pobijedio, ali on ima drugačiji stil od mene tako da to ništa ne znači", rekao je pa progovorio o borbi i je li mu promjena protivnika narušila način pripreme:

"Pa malo je. On ide naprijed puno, svom silom, a Janković voli čekati kontru. Različiti su stilovi. Nas obojica volimo napadati pod svaku cijenu, a on je dosta veći, jači mlađi od mene pa će mi to onda teško proći. Morat ću nešto promijeniti u pristupu i pričekati njegovu pogrešku."

"Zadnji meč (poraz od Marka Kisiča op.a.) mi je bio razočaranje. Ni ja ga nisam pogledao drugi put jer mi je bio dosadan za gledanje. Ovaj put će biti zanimljivo za gledanje , bez obzira iznijeli mene ili njega van. Ali snimka te borbe bude 'frcala' još mjesecima nakon borbe."

"Siguran sam da će ovaj event biti najbolji do sada", zaključio je Ivica "Terror" Trušček.