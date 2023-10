Zadnji put kada je ušao u kavez, Croata je ugušio protivnika i ušutkao kritičare

Dame i gospodo, pripremite se na jedinstven borilački spektakl. U subotu 4. studenoga, Voyo ekskluzivno od 20.00 prenosi uživo FNC 13 event iz Beograda, na kojem će se sučeliti unutar kaveza Francisco Croata Barrio i Vaso Bakočević iz Crne Gore.

Podsjećamo, između Bakočevića i Croate dugi niz godina postoje određene tenzije, a u devetom mjesecu 2021. godine napokon su dobili priliku obračunati se u kavezu. Već u prvoj rundi, gotovo na samom početku meča, Vaso je ozlijedio lijevu nogu nakon promašenog ‘‘low kicka‘‘ i uz bolnu grimasu završio je na tlu.

Barrio je iskoristio ukazanu priliku i Bakočevića je završio ‘‘giljotinom‘‘ nakon točno 60 sekundi borbe. Sve se odvilo u Šibeniku na FNC-ovom eventu, a Vaso već dulje vrijeme želi priliku za revanš. Prilika je došla, sudar titana nas očekuje...

A kako bismo vam pobliže prikazali kakav je pakleni borac Croata, prisjetili smo se FNC 10 eventa održanog u Ljubuškom, gdje je argentinski borac hrvatskih korijena ušutkao dežurne kritičare pobjedom nad Brazilcem Arlenom Ribeirom.

''Kakav je to fighter, neuništiv je, opet je utišao sve kritičare'', govorili su komentatori nakon pobjede Francisca Barrioa Croate. OVDJE možete pogledati cijelu borbu.

Inače, Croata često u početku slabije krene, ali eksplodira u sljedećim rundama. Njegov ritam nitko ne može uhvatiti, a zna se našaliti kako nema mišiće jer oni troše energiju, koju on zato ima do kraja meča.

Njegov stil bazira se na hrvanju, dok je stil Vase Psihopate udarački. Skor Croate prema Tapologyju je 11-3-0, a od tih 11 pobjeda čak sedam došlo je submission metodom.

"Očekujem pobjedu protiv Vase, riješit ću uspješno posao kao što je bio slučaj u prvom meču. Jednostavno, bolji sam borac. Samo treba slijediti taktiku, biti oprezan i discipliniran. Ako sve bude dobro, u pravilu bi ga trebao dobiti. Moja pobjeda u prvom meču u Šibeniku nije bila slučajna, ako Vaso misli da je bila slučajnost, neka misli momak što god hoće. Ako će tako ljepše i mirnije spavati, neka misli što hoće. Ugušio sam ga, čovjek je pao na tlo, a za obranu od gušenja ne treba mu noga, a on je ozlijedio nogu. Ma, da je on tada htio dati sve od sebe, on bi se obranio. Ja dajem sve od sebe, on ne, on se predaje."

"Sigurno da će ponosno biti nositi nadimak Croata usred Beograda. Iako, sigurno će svi vikati, biti protiv mene u dvorani na tribinama. Neće navijati za mene. Pljuvat će me, vrijeđat će me, neka tako bude... Ja sam ponosan na to odakle dolazim, fokusiran sam i ništa me ne može poljuljati, izbaciti iz ravnoteže i takta. Spreman sam, treniram svaki dan, jedva čekam meč. Neću uz pjesmu Thompsona ulaziti u kavez, ne daju mi, ali ću imati hrvatsku zastavu, vjerojatno hoću, ma nešto ću imati sigurno hrvatsko na sebi, uz sebe već. Ne mislim i ne želim provocirati, ja sam sportaš, borac koji jednostavno voli svoju zemlju i time se diči, a u Beogradu idem na pobjedu i potvrdu kvalitete", zaključuje Francisco Barrio, dok mu je Vaso Bakočević poručio da neće birati sredstva, čime je još dodatno zapalio već usijalu atmosferu.

