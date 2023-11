Malo nas još dijeli do spektakularnog borilačkog događaja. U subotu, subotu, 4. studenoga, Voyo ekskluzivno od 20.00 prenosi uživo jaki FNC 13 event iz Beograda, na kojem će u jednpoj od dvije glavne borbe se sučeliti unutar kaveza hrvatsko-argentinski as slobodne borbe Francisco 'Croata' Barrio i Vaso Bakočević iz Crne Gore te aktualni prvak Nikola Joksović i Savo Lazić koji će se boriti za titulu u velter kategoriji.

FNC 13 ove subote, 4. studenog, stiže u Beograd, a revanš Croate i Vase pratite ekskluzivno na platformi Voyo od 20.00 u prijenosu UŽIVO

U Beogradu će nastupiti i legendarni hrvatski borac Ivica "Terror" Trušček, koji će u kavez sa srpskim borcem Jovanom Marjanovićem i to će mi biti čak 81. borba u karijeri (42-38).

Legendarni Trušček uoči eventa u Beogradu dao je intervju za Net.hr.

"Normalno se ojećam, kao i za sve borbe do sada. Malo više sparinga nego prije, ali standardna priprema", rekao nam je na početku pa se osvrnuo na svog protivnika.

Trušček se, naime, originalno trebao boriti protiv Aleksandra Jankovića, koji ga je zatražio revanš nakon njegove pobjede na prethodnoj FNC-ovoj priredbi, no taj meč je otpao i borit će se protiv Jovana Marjanovića.

"Dao sam riječ Jankoviću i planirao sam je ispoštovati. Nije to bila moja ideja (promjena protivnika op. a.), nije kriv niti on, nego su se izdogađale nekakve organizacijske stvari.Onda je Marjanović uskočio, kojega je Janković ranije pobijedio, ali on ima drugačiji stil od mene tako da to ništa ne znači", rekao je pa progovorio o borbi i je li mu promjena protivnika narušila način pripreme:

"Pa malo je. On ide naprijed puno, svom silom, a Janković voli čekati kontru. Različiti su stilovi. Nas obojica volimo napadati pod svaku cijenu, a on je dosta veći, jači mlađi od mene pa će mi to onda teško proći. Morat ću nešto promijeniti u pristupu i pričekati njegovu pogrešku."

Trušček je nakon toga prokomentirao glavne borbe večeri - okršaj aktualnog prvaka Nikole Joksovića i Save Lazića za naslov u velter kategoriji te možda i najveći meč ikada u FNC-u revanš Vase 'Pshihopate' Bakočevića i Francisca 'Croate' Barria.

"Ne usuđujem se prognozirati meč za titulu jer je Lazić borac koji me nokautirao za osam sekundi, što mi nitko nikad nije napravio. Čak je Islamu Makhačevu, koji je sada prvak u UFC-u, znači najbolji borac u našoj kategoriji u svijetu, trebalo tri runde, četiri miunute i 15 sekundi da bi mi napravio nekakvo gušenje. A Laziću je trebalo osam sekundi da me nokautira. Tako da ja nikako ne mogu prognoszirati. S druge strane imamo Joksovića koji ima samo jedan 'tijesan' poraz i nikako se ne usudim prognozirati pobjednika."

"Što se tiče druge borbe, Vaso je pobjednik i zbog njega jesmo svi tamo i na neki način mu dugujemo taj event. On je tamo velika zvijezda i zbog njega smo u Beogradu. Da se on ne bori, ne bi bilo ni upola toliko zanimljivo i bile tako brzo rasprodane karte te ogroman interes za meč. A što se tiče same borbe, skroz druga priča - mislim da je tu Croata u velikoj prednosti."

Za kraj je Tušček poslao pouku navijačima uoči njegovog 81. meča u karijeri.

"Zadnji meč (poraz od Marka Kisiča op.a.) mi je bio razočaranje. Ni ja ga nisam pogledao drugi put jer mi je bio dosadan za gledanje. Ovaj put će biti zanimljivo za gledanje , bez obzira iznijeli mene ili njega van. Ali snimka te borbe bude 'frcala' još mjesecima nakon borbe."

"Siguran sam da će ovaj event biti najbolji do sada", zaključio je Ivica "Terror" Trušček.