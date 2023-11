Borilački spektakl s bivšim UFC prvakom pratite samo na platformi Voyo

BKFC nam se vraća, ovog puta na eventu BKFC 56 u Maverick Centru u Salt Lake Cityju u noći sa subote na nedjelju.

U glavnoj borbi večeri će se neporaženi borac Mike Perry (3-0) boriti protiv bivšeg UFC prvaka Eddieja Alvareza.

Od ostalih borbi treba izdvojiti borbu u kojoj će Christine Ferea braniti naslov u muha kategoriji protiv Bec Rawlings.

U perolakoj kategoriji će Kai Stewart pak braniti naslov protiv Howarda Davisa.

BKFC 56 pratite ekskluzivno samo na platformi Voyo.

BKFC 56:

Mike Perry vs. Eddie Alvarez

Ben Rothwell vs. Todd Duffee

Christine Ferea vs. Bec Rawlings

Kai Stewart vs. Howard Davis

Arnold Adams vs. Mick Terrill

Jeremy Stephens vs. Jimmie Rivera

Ben Moa vs. Bridger Bercier

Mike Jones vs. Erick Lozano

Prelimsi:

Keegan Vandermeer vs. Esteban Rodriguez

LJ Schulz vs. Danny Hilton

Trevor Bradshaw vs. Troy Dennison