Judo je jedan od najkorektnijih borilačkih sportova. Disciplina je to koja je nastala u Japanu, a njegov osnivač je Jigoro Kano. Nama su u goste došli državni prvaci u Judu, braća Sumpor. Patrik i Dominic Dino Sumpor iz judo kluba Zagreb osvojili su naslov prvaka u kategorijama do 73 odnsno do 81 kilogram.

U studiju Danas.hr-a i Net.hr-a govorili su o tome kako su se počeli baviti ovim sportom i kako je izgledao njihov put do prvaka države. Pričali su nam o tome kako izgleda priprema za natjecanje i koliko je naporan proces skidanja kilograma.

"Vozili smo do Italije 5-6 sati, zabundao sam se u nekoliko slojeva odjeća da ne razmišljam o ničemu", rekao nam je Patrik o jednom svom iskustvo, a na to se nadovezao njegov brat

"Svako malo mu je netko u kombiju gurao nekakvu čokoladicu u usta, pa ga pitao je li žedan. Nekada se znaju borci nositi na rukama do vage. On je bio blizu toga", rekao nam je Dominic Dino

Sport koji se temelji na poštovanju

Jigoro Kano je začetnik Juda. Njegov osnivač nije bio fizički jake građe, a tada je vojni sport u Japanu bila Jiu-Jitsa. Osnovao je svoja pravila i tako je nastao Judo.

"Sve se temelji na poštovanju prema protivniku ali uvijek postoji ideja da nekog zakucaš u pod",objasnio nam je Dominic Dino poantu ovog borilačkog sporta.

Braća Sumpor ispračala su nam i to kakve su financije u judu i može li se od njega živjeti. Uz judo bave se još i Sambom. Sportu koji je varijacija na Judo, a combat sambo spada u jedne od najbrutalnijih sportova. Cijeli razgovor Filipa Škrleca s jednim od najboljuh judista u Hrvatskoj pogledajte u videu.