Posjetili smo veliku dvoranu American Top Teama i porazgovarali s hrvatskim Dana Whiteom - Draženom Forgačem Forgyjem, predsjednikom FNC-a, osnivačem i glavnim trenerom ATT kluba.

Za kraj godine, najjača regionalna MMA organizacija u kultnoj Zetri u Sarajevu, donosi FNC 14 event. Bit će to pravi spektakl s dosad najizjednačenijim mečevima. Priredba počinje u 19.00, a prijenos možete gledati na platformi Voyo.

Granitni Tomislav The Beast Spahović (33, 8-6) vraća se u kavez nakon osam godina izbivanja i to pred domaćom publikom gdje predvodi FNC 14 priredbu.

S druge će mu strane stajati slovenska kickboxing ikona koja je kročila u svijet MMA-ja, Miran Slo Rocky Fabjan (38, 2-2) u catchweightu do 100 kg.

Osim njih, na rasporedu je još osam uzbudljivih mečeva.

U subotu, 16. prosinca, očekuje nas spektakularna borilačka večer koju možete pratiti UŽIVO na VOYO platformi. U 19 sati počinje prijenos priredbe najveće regionalne borilačke organizacije - FNC 14 iz Sarajeva, a sat vremena kasnije počinje event vodeće europske MMA organizacije - KSW 89 u poljskom gradu Gliwice.

"FNC raste i organizacijski i produkcijski iz eventa u event. Sve bliže smo najjačim europskim organizacijama. Ponudili smo na ovom eventu spektakularni fight - card. Tomislav Spahović se vraća borbama nakon 8 godina pauze. On je iz Sarajeva, nema čovjeka koji ga ne zna u Sarajevu. U sportu je cijeli život. Izuzetno je snažan borac, impozantan, takve je građe. Atraktivan je za publiku. U vrhunskoj je formii ima ozbiljnog suparnika. Miran Fabjan je borac koji ima 70 profi borbi u kickboxu i muay thayju. Jedva čekam taj meč. Izuzetno je zanimljiv. Njih dvoje ne mogu pružiti loš meč", rekao nam je Dražen Forgač i objasnio, secirao neke od borbi - match upova.

"Tariel Abbasov se bori u co main event - sunaslovnoj borbi. On je jedan od najperspektivnijih boraca uopće. Pripreme je odradio s prekaljenim UFC prvakom Volkanovskim. Pet tjedana je bio kod njega u Australiji, prošao strašan kamp. Ima skor 8-0 i svjetski je prvak u combat sambu, europski prvak u combat sambu. Bori se protiv bivšeg UFC borca Ronyja Jasona, koji je u svojem posljednjem meču na FNC-u nokautirao Filipa Pejića. To dovoljno govori o njemu. Vrlo iskusan borac. Bit će to meč nove škole slobodne borbe koju predstavlja Abbasov i jednog prekaljenog, iskusnog borca. Iza njega je mnoštvo bitki. Za Abbasova je ovo meč da vidimo je li spreman za velike stvari, to mu je pravi test."

Fight card je baš zanimljiv...

"Tu je Marco Beltran koji je imao izuzetnu karijeru u UFC-u. Imamo naše najtalentiranije borce koji dolaze. Braća Sičaja su na cardu. Matija Bosančić se vraća nakon dvije godine, jedan od najtalentiranijih boraca do 84 kg. Borit će se protiv Krajačića, isto jako dobrog borca. Sve borbe su savršeno uparene. Mislim da je ovo, kad bi gledao fight card, možda i najizjednačeniji fight card FNC-a. Svaka borba može ići na obje strane, a to je ono što publika traži i želi".

Što nam je još rekao Forgy i o čemu nam je još pričao pogledajte u priloženom video intervjuu.

FNC 14 Sarajevo

Catchweight - 100 kg

Tomislav Spahović (BiH) - Miran Fabjan (Slovenia)

Featherweight - 66 kg

Tariel Abbasov (Azerbaijan) - Rony ‘Jason’ (Brazil)

Catchweight - 63 kg

Darko Banović (BiH) - Marco Beltran (Mexico)