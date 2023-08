Filip Hrgović: 'Nadam se tome, zaslužio sam. Moja poruka je sljedeća...'

Hrvatski teškaš Filip Hrgović u svom je 16. nastupu u profesionalnoj boksačkoj karijeri ostvario je i 16. pobjedu, on je u Londonu tehničkim nokautom u 12. rundi svladao Australca Demseya McKeana.

Početkom posljednje, 12. runde Hrgović je vezao nekoliko snažnih udaraca, a nakon razornog desnog krošea sudac u ringu je odlučio prekinuti dvoboj.

Od 16 pobjeda u dosadašnjoj karijeri Hrgović je 13 ostvario nokautom, a ova pobjeda bi mu trebala osigurati dvoboj za naslov svjetskog prvaka po verziji IBF protiv pobjednika dvoboja između aktualnog prvaka Ukrajinca Oleksandra Usika i Britanca Daniela Duboisa koji će se održati 26. kolovoza.

"Nadam se da će se to dogoditi, iduća borba bi mi trebala biti s Usikom, zaslužio sam to. Otići ću pogledati tu borbu, bit ću uz ring. Vidim Usika kao velikog favorita jer je brži i jer je jako dobar borac, ali Dubois je dobar udarač i velik momak s jakom desnicom tako da nikad ne znaš", rekao je Hrgović pa istaknuo:

"Moja poruka je sljedeća: Poštujte pravila, pobjednik bi se trebao boriti protiv mene."

O meču s McKeanom je rekao:

"Zadovoljan sam, a činjenica da me puno držao je napravila borbu malo ružnom. Sudac mu je trebao oduzeti barem jedan bod. Previše me držao, ali dobar je boksač, hrabar je i dobro pripremljen. No ja sam kontrolirao borbu i dobio većinu rundi."

"Mislio sam da ću ga nokautirati u prvih šest rundi, ali bio je jako dobar. Dobar je borac. Iznenadio me jer je uspio izdržati neke jake udarce, a zatim je i pokušavao uzvratiti", zaključio je.

FNC 12 iz pulske Arene ekskluzivno ćete 2. rujna moći gledati na streaming platformi Voyo.