Hrgović napokon dobiva meč koji je dugo čekao: Eddie Hearn potvrdio meč između njega i Joshue

Glasine da će sljedeći protivnik Filipa Hrgovića biti Anthony Joshua traju već neko vrijeme.

Na eventu 'Day of Reckoning' u Rijadu obojica su pokazala da su jedan drugome dostojni protivnici. 'El Animal' je u samo 76 sekundi nokautom pobijedio Australca Marka De Morija, dok je Joshua uništio Šveđanina Otta Wallina te ga prisilio na predaju.

Joshua i Wallin borili su se za drugo mjesto na IBF-ovoj ljestvici izazivača.

Titula prvaka trenutno pripada Oleksandru Usyku i on će 17. veljače sljedeće godine naslov braniti u borbi protiv Tysona Furyja. IBF je taj meč odobrio, no nije pristao na revanš koji Usyk i Fury prema odredbama ugovora moraju odraditi.

Titula će jednom od njih pripasti samo na kratko jer će IBF ubrzo nakon toga Hrgovića odrediti kao obaveznog izazivača. Joshua je pobjedom preuzeo drugo mjesto na IBF-ovoj ljestvici i time će on zasigurno biti Hrgovićev protivnik.

Joshuin promotor, ujedno i predsjednik Matchroom sporta Eddie Hearn neposredno nakon meča otkrio je što čeka 34.godišnjeg Britanca.

"Znate, imali smo tešku odluku između napada na titulu i borbe protiv Deontayja Wildera. Imali smo potpisan ugovor za meč s Wilderom, ali on je izgubio večeras, a takve stvari ponekad se događaju u boksu. Možda je to blagoslov, jer Joshuu najviše zanimaju svjetske titule. On želi postati svjetski prvak po treći put. Otto Wallin držao je drugo mjesto na IBF-ovoj ljestvici, a sada nas čeka meč između Hrgovića i ‘AJ-a‘ za svjetsku titulu", rekao je Hearn.

S obzirom na to da Hearn zastupa i našeg Filipa problema oko dogovaranja ovog meča ne bi trebalo biti. Hrgović je na ovu borbu čekao jako dugo, a ona bi sad mogla doći vrlo brzo.

