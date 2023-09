Hrvatski borac gušenjem u prvoj rundi pobijedio Srbina: 'Želja mi je sad Beograd'

Fight Nation Champions se vratio nakon godinu dana u pulsku Arenu, gdje je na jednu večer ponovno oživio gladijatorski duh.

Prvi su u ring ušli hrvatski borac Fran Luka Đurić kojeg je čekao Srbin Matej Simić.

Đurić je sjajno krenuo i već nakon manje od dvije minute gušenjem pobijedio Simića.

"Za one koji ne znaju, u srijedu mi je javljeno da mi je suparnik propao. Simić ima moje puno poštovanje za ulet, hvala mu za to što je uletio kao zamjena. Želja mi je sad Beograd, vidjet ćemo što će gazde na to kazati. Htio bih se zahvaliti mojim trenerima i sparing partnerima", kazao je 19-godišnji Đurić

Borbu pogledajte na platformi Voyo.