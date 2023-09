Huntu će naslov BKFC prvaka pokušati oduzeti veteran UFC-a

Bare knuckle, odnosno boks bez rukavica, je brzorastući brutalan sport koji iz dana u danima sve više poklonika.

Donedavno je to bio kontroverzan sport i dosta je onih koji smatraju da to nije borilački sport nego tučnjava nalik onoj na ulici. No, naravno da nije tako…

Bare knuckle je, istina, brutalan, krvav, ozljede u boksu bez rukavica su stalne, lagano ih se može dobiti, ali isto tako svi koji nastupaju u njemu su istinski gladijatori koji moraju biti jako dobro pripremljeni kako bi izdržali sve zahtjeve u ringu koji je drugačiji nego u običnom boksu, zahtjevniji.

Platforma Voyo prepoznala je ovaj brzorastući sport, te vam donosi Bare knuckle fight championship (BKFC).

U subotu u 3 ujutro u Denveru se održava BKFC 50, a prijenos devet sjajnih borbi ćete moći pratiti na platformi Voyo.

U glavnoj borbi večeri Lorenzo Hunt vraća se akciju kako bi obranio naslov u 'cruiserweight' kategoriji, a čeka ga veteran Chris Camozzi.

Hunt je dvostruki prvak i trenutno ima osam uzastopnih pobjeda, a kad si na vrhu svi te žele srušiti, a Camozzi će to i pokušati.

Nakon što se okušao u UFC-u i PFL-u Camozzi je odlučio potpisati za BKFC. Prvu je borbu završio u impresivnih 37 sekundi pobjedivši Bubba McDaniela, a zatim je uništio i Dana Spohna. Te su ga dvije borbe rangirale kao četvrtog u 'cruiserweight' kategoriji i time je dobio priliku u borbu za prvenstvo.

Iskustvo je ono što razlikuje ova dva borca, a ono zbog čega Hunta nazivaju 'The Greatest' je njegova volja i ustrajnost. U zadnjoj je brobi protiv Mike “The Marine” Richmonda bio gotovo pobjeđen, ali ustao je i upisao još jednu pobjedu u nizu. Ako će se Chris moći nositi s Huntom ovo će biti odlična borba, a ako ne možda će se zapitati je li trebao poptipsati za BKFC.

BKFC 50 iz Denvera ekskluzivno gledajte 23. rujna na streaming platformi Voyo.