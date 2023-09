Kakav peh: Borba prekinuta zbog teške ozljede, borac iznesen na nosilima

Fight Nation Champions se vratio nakon godinu dana u pulsku Arenu, gdje je na jednu večer ponovno oživio gladijatorski duh.

Srpski borac Aleksandar Janković u prvoj borbi main eventa pobijedio je Slovenca Bojana Kosednara prekidom u drugoj rundi jer je njegov protivnik u jednom napadu slomio prst.

Kosednar je krenuo dosta agresivno, no bilo je vidljivo kako je riječ o iskusnim borcima. Nakon malo više od minute Slovenac je srušio srpskog borca te mu napravio posjekotinu iznad oka. Janković je uzvratio koljenom. Bilo je to uistinu nekoliko sjajnih trenutaka u sredini prve runde. U posljednjoj minuti srpski borac bacio je Kosednar krošeo na parter, no uspio se izvući Slovenac i okrenuo poziciju u svoju dominaciju, a sve je prekinuo zvuk za kraj prve runde.

Borba je prekinuta ubrzo nakon početka druge runde jer je Kosendaru pukao palac na nozi kada je krenuo u jedan napad, pa su već drugi puta morali u kavezu intervenirati liječnici. Na kraju je iz ringa iznesen na nosilima, pa neće po dobrome pamtiti povratak u kavez nakon tri godine.

Borbu pogledajte na platformi Voyo.