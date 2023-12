Poznati mladi zadarski MMA borac Luka Ceranja prošle je subote pobijedio Teufika Šehića nakon samo 1 runde meča, prvog preliminarnog na FNC 14priredbi u kultnoj sarajevskoj Zetri. Šehić, inače navijač Željezničara i reper, ozlijedio se i nije mogao nastaviti borbu. Ceranja nije htio na takav način dobiti meč, ali tako je na kraju ispao.

Foto:

Javio nam se video putem jutros iz Luka Ceranjaiz Reykjavika kako bi podijelio dojmove tri dana nakon prve pobjede u FNC organizaciji u profesionalnoj karijeri u mješovitim borilačkim sportovima, u kojima ih je dosad odradio dvije. Tek je Luka počeo, sanja svoje snove, ima motive, izazove i prepreke, ali i upornosti te volje.

Nismo samo s njim razgovarali o slobodnoj borbi i njegovom nastupu na FNC 14 priredbi u Sarajevu koja je bila spektakularna, a koju u reprizi možete pogledati na platformi Voyo.

Teme su bile i socijalne, o životu na Islandu, poslu, može li se uspjeti, razlikama između Islanda i Hrvatske? Naime, Luka je s djevojkom Dorom otišao put Islanda kako bi uspjeli u životu - on u slobodnoj borbi, ona u struci. Prilično hrabro, ali kad ti srce govori jedno, kad znaš da je to to, kako nam to Luka objašnjava, onda ništa nije teško...

Luka četvrtkom, petkom i subotom radi kao redar u jednom pubu, a svakodnevno naporno trenira u gymu švedskog MMA borca, velikog Gunnara Lúðvíka Nelsona.

Slavni borac prvi je Islanđanin ikad u UFC-u, a bori se u velteru i trenutno je u nizu od dvije pobjede u elitnoj otganizaciji slobodne borbe. Ima skor 19-5-1 (prema Tapologyju), a ima i jaki gym u kojem trenira i Luka.

Foto:

Nelson, inače, ima crni pojas u jiu jitsu - koji mu je dodijelio legendarni Renzo Gracie, nakon impresivnih rezultata na 2009 IBJJF Pan-Ams i 2009. ADCC Submission Svjetskom prvenstvu.

Inače, radi se o prvenstvima na kojima se borci bore tehnikama partera i zahvata, pa mu uža specijalizacija, tj baza, dolazi iz grapplinga. Luka isto želi postati bolji grappler, biti dobar u parteru, iako je njegov stil stojka.

Zanimljivo, ali u 25 minuta razgovora Luka Ceranja nam je otkrio i kako je to izgledalo kad je vidio crveno nebo zbog erupcije vulkana. Dogodilo se to jučer, a svi svjetski mediji izvještavaju o situaciji u tom dijelu Skandinavije. Podsjetimo, vulkan na jugozapadu Islanda erumpirao je u ponedjeljak nakon tjedana intenzivne potresne aktivnosti. Društvenim mrežama, kao što smo pisali, šire se snimke trenutka erupcije.

Oko 4000 stanovnika ranije je evakuirano iz ribarskog gradića Grindavika, a obližnje geotermalno lječilište Blue Lagoon je zatvoreno.

Duljina pukotine u vulkanu je oko 3,5 kilometra. Otprilike 100 do 200 kubičnih metara lave isplivalo je u sekundi, što je kudikamo više nego što je bio slučaj u prethodnim erupcijama na poluotoku Reykjanes.

Foto:

Luka Ceranja crveno nebo od erupcije vulkana je vidio sinoć, a u trenutku razgovora s nama nove informacije su tek dolazile...

Iako se ne očekuje da će utjecati na naseljena područja ili ugroziti važnu infrastrukturu u nadolazećim danima, erupcijom se oslobađaju "znatni" otrovni plinovi, upozorila je Islandska turistička zajednica, javlja CNN, a stručnjaci navode kako je iseljeno oko 4000 ljudi.

Jučer se dogodilo i 800 potresa za jedan dan, što je i najavilo erupciju. Isto tako, dim ide u atmosferu i to je povezano i s meteorologijom. Jaki vjetrovi sjeverozapadni idu prema Europi.

Foto:

Luka Ceranja nam je rekao kako im govore kako nije ništa opasno...

"Sinoć, taman smo se spremali za krevet, pogledam kroz prozor kad ono nebo crveno. U daljini se vidjelo, vulkan je sinoć eruptirao i baš se vidjelo s mog prozora. Kažu da nije ništa opasno, ja ću im vjerovati", kazao nam je Luka i otkrio da Islanđani smatraju Hrvate jako radišnim ljudima...

"Oni za Hrvate, kad im spomeneš, uvijek kažu uf, da, vi ste jako radišni ljudi, puno radite", naveo nam je Luka Ceranja.

Čitav razgovor s njim možete pogledati u priloženom gore videu.