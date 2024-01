Nevjerojatni Marko Marvelous Martinjak, najbolji hrvatski bare knuckle boksač kojeg trenira Ivica Ivić iz Armus Gyma, The Bare Knuckle Emperor, u noći sa četvrtka na petak po našem vremenu u Dodge Centeru na Floridi u trigon ringu na BYB 23 priredbi, ispisao je bare knuckle povijest...

U prvoj trilogiji ikad u boksu bez rukavica, njenom završetku, publika je u Pembroke Pinesu, u bajkovitom i svjetlucavom Miamiju, svjedočila sudaru Jaromea Hatcha s našim lavom u jednoj od najstarijih organizacija i boksačkih disciplina ikad. Meč je bio dogovoren kao glavni na priredbi na 6 rundi u disciplini kruzer...

Marko Martinjak u potpunosti je dominirao od prve sekunde. Pet puta je slao na tlo Hatchea, najmanje, i u svom debiju na američkom tlu oduševio borilački svijet.

Marko je prebio Hatchea do te mjere da niti u jednom trenutku nije bio ugrožen. Amerikanci su upoznali Hrvata kojem je samo nebo granica i koji posjeduje izvanredne boksačke vještine...

"Citirali su Napoleona - dajte mi 10 000 Hrvata i pokorit ću svijet, a nama je dovoljan samo jedan večer. Marko ima sjajnu priliku", kazao je Boris Jovičić.

"Potvrdio sam da sam najbolji pound for pound borac u diviziji. Ako tko želi komadića mene, izvolite. Hvala Miami, hvala što ste me podnosili. Potvrdio sam da sam najbolji, u fizičkoj sam najboljoj formi ikad. Hvala Ivici Iviću, mojoj djevojci, roditeljima. U Dubaiju sam pogriješio jer sam žurio, ali sad nisam. Nemam zle krvi prema Jaromeu, to je samo bio marketing. Pozivam ga da dođe u Hrvatsku, da trenira samnom i s mojim dečkima, mojim trenerom u gymu", rekao je Marko Martinjak nakon meča.

Hrvatska borkinja Adriana Vuković, koja je boksačke pripreme odrađivala u Lokomotivi imala je svoj debi u bare knuckle boksu na istom eventu.

Vuković je započela svoj borilački put, koji ju je iz MMA odveo put boksa bez rukavica, brutalnog sporta, na velikoj sceni...

Debi je, nažalost, završio porazom. Jamie Driver, bare knuckle princeza koja dolazi s Floride, pobijedila ju je tehničkim nokautom za 33 sekundi borbe pred BYB publikom u Miamiju. Ovo sigurno nije zadnje što ćemo vidjeti od Adriane Vuković, hrabre Zagrepčanke.

"Poštujem te. Ušla si ovdje, nemaš za čim žaliti", kazala je nakon pobjede Jamie Driver, Jersey Girl, Reed Queen, sve su joj to nadimci... Inače, meč je bio dogovoren na 5 rundi po dvije minute u trokutastom ringu. Neuobičajeni trokutasti ring u BYB-u je najmanji borbeni prostor koji postoji u svijetu borilačkog sporta.

