Miočić se oglasio na Onlyfansu nakon otkazivanja borbe s Jonom Jonesom: 'Nisam mogao spavati ostatak noći...'

U srijedu je otkazan je meč između Stipe Miočića i Jona Jonesa jer se Jones ozlijedio na treningu i ne stigne se oporaviti na vrijeme.

Oni su se trebali boriti 11. studenoga u Madison Square Gardenu u New Yorku u borbi za titulu prvaka teške kategorije UFC-a.

Miočić je u petak javno progovorio o toj situaciji putem platforme Only Fans, stranice koja je prvenstveno namjenjena za distribuciju eksplicitnog sadržaja, ali ima i drugih tema.

"Probudila me vibracija mobitela, menadžer mi je javio da je borba otkazana. Osjećao sam se kao da me netko udario u jaja kada sam saznao. Nisam mogao spavati ostatak noći. Bio sam uzbuđen zbog borbe s Jonesom. Ozljede se događaju. Nadam se da će biti bolje. Ne znam hoću li se boriti protiv nekoga drugoga", rekao je Miočić. Nakon otkazivanja njihovog meča, UFC je dogovorio novu borbu, ali ne s Miočićem i zamjenskim borcem, već s novim dvojcem, Tomom Aspinallijem i Sergejem Pavlovičem.

Stipe ima 41 godinu i sada, nakon otkazivanja meča s Jonesom, se postavlja pitanje hoće li se umiroviti.

"Ne znam zašto me nisu izabrali, ali prihvaćam odluku. Razumijem da imaju put kojim žele ići. Svaki borac u ovoj diviziji je težak protivnik. No, ja se definitivno želim boriti protiv najvećeg, a to je Jon Jones. Nije to bila moja, već njihova odluka. Sve se događa s razlogom. Borba je otkazana i to je sranje. No, takva je igra, događa se. Kao što sam rekao, nadam se da je Jones dobro. Ako želiš biti najbolji, moraš pobijediti najbolje. Želim vratiti svoj pojas. To je moj pojas i to će se dogoditi", rekao je Miočić i istaknuo da se ne namjerava umiroviti.