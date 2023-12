SUBOTA; 16. PROSINCA Odbrojavanje je počelo: Još malo je ostalo do spektakularnog borilačkog spektakla u Zetri, evo što vas očekuje

Još samo malo ostalo je do spektakularne borilačke večeri koju ćete u subotu 16. prosinca ekskluzivno moći pratiti na Voyo platformi. U 19 sati počinje prijenos priredbe najveće regionalne borilačke organizacije - FNC 14 iz Sarajeva, a sat vremena kasnije počinje event vodeće europske MMA organizacije - KSW 89 u poljskom gradu Gliwice. FNC se vraća sarajevsku Zetru i to u svom 14. izdnju, a u glavnom meču večeri u kavez će domaća uzdanica Tomislav 'The Beast' Spahović (33, 8-6), protiv slovenskog borca Mirana 'Slo Rockyja' Fabjana (38, 2-2). Uz njih, vidjet ćemo još pet borbi na main cardu, te još tri u prelimsima. Main card: Miran Fabjan - Tomo Spahović Rony Jason - Tariel Abbasov Marco Beltran - Darko Banović Alessandro Capone - Rusi Minev Ahmet Rasim Pala - Tomislav Sičaja Leon Krajačić - Matija Bosančić