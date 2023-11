Pejić najavio FNC spektakl: 'Vaso je samo lajavac, Croata će ga prebiti'

Malo nas još dijeli do spektakularnog borilačkog događaja. U subotu, 4. studenoga, Voyo ekskluzivno od 20.00 donosi jaki FNC 13 event iz Beograda, na kojem će se u jednoj od dvije glavne borbe unutar kaveza sučeliti hrvatsko-argentinski as slobodne borbe Francisco 'Croata' Barrio i Vaso Bakočević iz Crne Gore, a u glavnoj borbi večeri borit će se aktualni prvak Nikola Joksović i Savo Lazić za titulu u velter kategoriji.

Povodom nadolazećeg spektakla okrenuli smo broj Filipa Pejića, još jednog Hrvata koji se bori 'pod zastavom' FNC-a. On nam je ekskluzivno otkrio svoje prognoze za subotnji event u Beogradu.

Pejića smo pitali da nam prognozira ishode četiriju, po nama, najboljih mečeva koje ćemo imati prilike gledati u subotu ekskluzivno samo na VOYO platformi.

Što se tiče glavne borbe večeri i okršaja Nikole Joskovića (29, 12-1) i Save Lazića (34, 11-6), za Pejića nema dvojbe tko će biti pobjednik, ali Lazić je prošle godine bio uvjerljiv jer je u svega 18 sekundi svladao Ivicu Truščeka, stoga će se Josković naći pred velikim izazovom.

„Lazić je prošle godine Truščeka pobjedio, Trušček je tada malo previše, kako bih rekao, bio nabrijan na taj meč i ušao bezglavo u njega, išao se tući unutra, a s njim se nije baš trebao tući pa je naletio na taj udarac na koji je naletio i to je završilo kako je završilo.

Što se tiče ovog meča, mislim da će Joksović pobijediti Lazića vrlo lako, njegove performanse koje ima i koje je pokazao u mečevima su bolje od Lazićevih“, govori nam Pejić svoju prognozu.

To će biti ogled dvaju ponajboljih srpskih klubova, Fight Company i Car Dušan Silni.

„A vole se, ne vole se, to je malo onako više priča. Sve u svemu i da se vole i ne vole to neće utjecati na meč, jedino mogu malo divlje ući u njega, ali mislim da to neće utjecati na ishod i da će Josković slavit na vrlo miran način“.

U catchweight kategoriji do 79 kg bori se i spomenuta legenda MMA Ivica ‘Terror’ Trušček (39, 42-38) protiv Jovana Marjanovića (24, 7-2). Nakon poraza protiv Marka Kisiča (30, 9-4) Trušček traži pobjedu u svom 81. profesionalnom nastupu.

„Što se tiče Truščekovog protivnika, o njemu ne znam baš puno, nisam ga pratio, ali s Ivicom treniram i znam kakav je. On je još pun volje i elana za tuču i za borbu tako da uvijek možete očekivati dobar meč. On je još uvijek kao mladić!“, kroz smjeh će Pejić.

Najpopularniji mladi borac u regiji Marko 'Skullcrusher' Bojković (22, 4-0) suprotstavit će se brazilskom borcu Lucasu Ananiasu (28, 15-5), sparing-partneru bivšeg UFC prvaka Josea Alda (37, 31-8). Bit će to Markov prvi nastup pred domaćom publikom, a poseban motiv pronalazi u sukobu između Ananiasa i svog trenera Ivana ‘Icka’ Đorđevića. Ananias bilježi 15 profesionalnih pobjeda, za titulu se borio u najjačoj brazilskoj promociji Shoto, ali izgubio je od Thiaga Silve.

„Što se tiče prvog nastupa pred domaćom publikom, atmosfere i toga svega ostaloga, moramo ga prvo vidjeti u takvoj situaciji da bi mogli nešto govoriti. Bojković je uvijek nabrijan na mečeve, spreman je, a i vjerojatno su dobru taktiku napravili.

Što se tiče ove svađe s trenerom njegovim, nešto sam čuo, vidio da je nešto bilo, ali nisam dovoljno upućen u to, ali rekao mi je Marko kad smo se vidjeli zadnji put da je nešto bilo“, nastavlja hrvatski MMA borac.

Najzanimljivija borba večeri, bez obzira na borbu za titulu, bit će ona između Vase Bakočevića (34, 43-21-1) koji želi uzvratiti najvećem rivalu Franciscu ‘Croati’ Barriju (34, 11-3). Barrio u tom meču neće braniti titulu prvaka, ali ogroman je animozitet među ovom dvojicom boraca. Animozitet je postojao još uoči njihovog spomenutog prvog meča održanog u 9. mjesecu 2021. godine, a ‘‘Croata‘‘ je tada slavio ‘‘submissionom‘‘ u prvoj rundi, nakon svega 60 sekundi meča.

Pejić i u ovoj borbi ima izrazitog favorita.

„Ta borba ide u jednom smjeru, Barrio će ga prebit i ovaj neće moć ništa ni pokazati! On je samo lajavac, laje previše i to će se sada pokazati, mislim da on nema što tražiti u meču s Barrijom. Govorio je Vasa 'novce ću ti dati, ako me srušiš', pa Barrio će ga srušiti 50 puta!

Vaso najavljuje borbu prsa u prsa te izjavljuje da u slučaju da ga Croata ne sruši na zemlju, ovaj nema šanse u uzvratu jer se jednostavno ne može mjeriti s njim. Hrvat je bio jednako odrješit: „Ovaj put ćeš za stvarno spavati, neću ti dopustiti da glumiš da si zaspao.“

„Croata nije nokauter, da se razumijemo, ali on može udariti i to je njegova prednost što može i udariti, ali i skraćuje distancu tim udarcima i ulazi u hrvanje svoje koje Vaso neće moći braniti. Ako se pripremio na neke hrvačke ulaze u 'double leg' to je vjerojatno pogriješio, a znajući njih oni puno griješe ha ha. Ma prebit će ga Croata!“, uvjeren je Pejić.

Sve u svemu, čeka nas spektakl u subotu u Beogradu.

„Čeka nas spektakl, to će bit odličan event, vjerojatno su napravili i brutalan 'light show', ne znam što nas čeka, ali će bit spektakl sigurno“, zaključio je Filip Pejić.

