Hrvatsku rukometnu reprezentaciju čeka dvoboj protiv neugodne Nizozemske u sklopu kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2024. godine. Bit će to debi novog izbornika Gorana Perkovca koji bi čvrstom rukom trebao vratiti Kauboje na staze uspjeha. 'Iskliznuća, što se mene tiče, neće biti, jer ja to ne dopuštam', naglasio je Perkovac na posljednjoj konferenciji za medije prije odlaska u Nizozemsku, jasno davši doznanja kako želi vidjeti jednu discipliniranu novu Hrvatsku. Kauboji imaju dobru poziciju nakon prva dva kola, jer s dvije pobjede na grupu gledaju s vrha. Ipak, Petar Metličić upozorava kako Nizozemci više nisu rukometna egzotika već vrlo ozbiljan protivnik kojem treba pristupiti vrlo oprezno. 'Imaju dva igrača koji su fantastični, znači vrhunski. Kay Smits i Luc Steins igraju u Magdeburgu i PSG-u, to sve govori o njihovoj kvaliteti. Iznimno su brzi. Igrali smo prije par godina nerješeno s njima. Bit će teška utakmica', konstatirao je Metličić, a što je još legendarni desni vanjski rekao u najavi utakmice pogledajte u prilogu. Prijenos utakmice Nizozemske i Hrvatske pratite na RTL 2 s početkom u 19.30.