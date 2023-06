'Prijateljstvo Dražena i Divca puklo je zbog opsade Šibenika. Dražen je bio veliki domoljub'

Na današnji dan prije točno 30 godina poginuo je kapetan Dražen Petrović. Kobnog 7. lipnja 1993. godine Dražen je u 29. godini izgubio život u tragičnoj prometnoj nesreći kod njemačkog Ingolstadta i svijet je ostao bez jednog od najvećih košarkaša koje je Hrvatska dala, po mnogima najvećeg, igrača koji je u ranoj mladosti prerastao hrvatske, a uskoro i granice Europe.

Igrao košarku drugačije od drugih

Danas se prisjećamo lika i djela čovjeka koji je igrao košarku drugačije od drugih i koji je karakterno bio iznimno jak. Jedna od tema koja plijeni pažnju kad govorimo o Draženovoj karijeri i životu je i njegov prekid prijateljstva s Vladom Divcem, s kojim je do tad bio iznimno dobar.

Vlade Divac i Dražen Petrović bili su jako dobri, ali zajedno s bivšom Jugoslavijom raspalo se i njihovo dugogodišnje prijateljstvo. Zajedno su branili boje propale države Jugoslavije, dugi niz godina bili i cimeri u reprezentaciji, jedan drugom velika podrška po odlasku u NBA ligu, ali kada je počeo krvavi rat prekinuli su prijateljstvo i nikad se nisu pomirili...

Bilo dosta nagađanja o razlozima

Tijekom godina dosta se nagađalo o tome što je, u biti, kumovalo raspadu njihovog prijateljstva koje je bilo veliko. Do jednog trenutka... Naime, poznato je kako je Dražen bio domoljub, kako je iznimno volio Hrvatsku i velikosrpska agresija na našu zemlju jako je pogodila Dražena. Okrenuli smo broj Ace Petrovića kako bi nam otkrio i stavio konačno točku na i tog prekida prijateljstva između Dražena i Divca...

"Njihovo prijateljstvo je puklo zbog opsade Šibenika. Dakle, tih dana kad je Šibenik bio pod opsadom, tog trenutka je Dražen odlučio prekinuti sve odnose s Divcem i rekao dosta", rekao je za portal Net.hr Aco Petrović i nastavio:

Dražen je obožavao domovinu Hrvatsku

"Nisu oni prekinuli prijateljstvo zbog onog slučaja sa zastavom u Argentini, to nije bio razlog jer su oni nakon toga komunicirali. Praktički dok je Šibenik bio pod opsadom i dok su Draženovi frendovi bili, što u vojsci, što po skloništima, tog trenutka Dražen prekida odnose".

Aco je novinaru Net.hr-a približio i to Draženovo nevjerojatno domoljublje, on je disao i živio za Hrvatsku, najviše je volio nositi dres reprezentacije sa šahovnicom na grudima. Za njega je to bio najdraži dres, za hrvatska trobojka i nacija - svetinja!

"Dražen je taj period rata u Hrvatskoj bio u Americi i jednostavno je bio u svakodnevnom kontaktu sa svim svojim dragim prijateljima, pogotovo iz Šibenika, jer je tamo bilo teško stanje. Isto tako, sve ono što se događalo je poznato,. kad su Stojko i Dražen sa hrvatskim iseljenicima protestirali pred zgradom UN-a. To je isto zauzelo dosta prostora. Prema tome da, Dražen je veliki domoljub i njegovo praktički igranje za reprezentaciju Hrvatske u teškim uvjetima, kad je bio ozljeđen, najbolje govori o tome koliki je on bio domoljub".