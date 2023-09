Amerikanci izgubili, Slovenci pregaženi: Srbija pobijedila i saznala dobru vijest

Prvo mjesto u skupini osvojila je Italija zahvaljujući današnjoj pobjedi 73-57 nad Portorikom. Italija i Srbija su završile natjecanje u grupnoj fazi s učinkom 4-1, ali su Talijani osvojili prvo mjesto jer su u međusobnom dvoboju bili bolji od srpskih košarkaša. Portoriko je iz istog razloga, zbog pobjede u međusobnom dvoboju, završio na trećem mjestu, ispred Dominikanske Republike.

Srbija je imala šestoricu igrača s dvoznamenkastim brojem koševa, a predvodio ih je Bogdan Bogdanović s 20, dok su po 16 ubacili Vanja Marinković i Nikola Milutinov. Najbolji kod Dominikanaca bio je Karl-Anthony Towns s 25 poena.

Italija će u četvrtfinalu igrati s pobjednikom skupine J, a to će biti bolji iz dvoboja reprezentacija SAD-a i Litve. Srbija će igrati protiv SAD-a.

Slovenija pregažena

Njemačka je u nedjelju u Okinawi u utakmici 2. kola skupine K pobijedila Sloveniju sa 100-71 (11-25, 27-9, 30-18, 32-19) i s prvog mjesta u skupini ide u četvrtfinale.

Njemačku je do pobjede predvodio Dennis Schroeder sa 24 poena, dok je najbolji strijelac Slovenije bio Luka Dončić sa 23 koša. Za košarkaše Slovenije ovo je prvi poraz na Svjetskom prvenstvu u Japanu i u četvrtfinale ide kao drugoplasirana reprezentacija u skupini.

U četvrtfinalu će Njemačka igrati protiv druge reprezentacije iz skupine L, a Slovenija protiv prvoplasirane. U toj je skupini Latvija danas svladala Brazil sa 104-84 i izborila četvrtfinale, a konačan poredak bit će poznat nakon utakmice Kanada - Španjolska.

Litva šokirala SAD

Košarkaši Litve svladali su favoriziranu američku reprezentaciju sa 110-104 i tako osvojili prvo mjesto u skupini J na Svjetskom prvenstvu te će u četvrtfinalu igrati protiv reprezentacije Srbije, dok će američki košarkaši za mjesto u polufinalu igrati protiv Italije.

Sjajnu su utakmicu odigrali izabranici Kazysa Maksvytisa, koji su već na kraju prve četvrtine imali prednost od 19 koševa (31-12), a potom još nekoliko puta vodili i s 21 razlike. Amerikanci su imali dvaput vodstvo na početku utakmice (2-0, 4-2), dok je ostatak dvoboja prošao u znaku litavskih košarkaša, iako su izabranici Stevea Kerra na početku treće četvrtine napravili 15-2 i došli na samo četiri koša zaostatka.

To je ujedno i najmanji zaostatak do kojeg su stigli. Posljednju priliku za preokret Amerikanci su dobili u samoj završnici, kad su presingom uspjeli u nekoliko navrata natjerati Litavce na pogrešna dodavanja. Jedno od takvih je bilo i pri vodstvu 108-104, koje je dalo priliku Amerikancima da pogođenom tricom dođu na samo poena zaostatka. No, lopta je ostala na obruču, a u protunapadu su Litavci položili za konačnih 110-104.

Stao je šut, proradio skok

Litavski reprezentativci su otvorili utakmicu pogodivši prvih devet šutova za tricu, što im je dalo veliku prednost u prvom poluvremenu. No, kad ih je u nastavku stao šut, proradio je njihov skok. Imali su 43 skoka, od čega 18 napadačkih, a američka reprezentacija je uhvatila svega 27 odbijenih lopti.

U ujednačenoj litavskoj reprezentaciji sedmorica košarkaša su završila s dvoznamenkastim brojem koševa. Vaidas Kariniauskas je ubacio 15 poena, a Mindaugas Kuzminskas 14. Jonas Valančiunas je imao 12 poena i sedam skokova, a po 11 koševa su postigli Tomas Dimsa, Ignas Brazdeikis i Tadas Sedekerskis, koji je uz to imao i 11 skokova.

Uvjerljivo najbolji strijelac utakmice bio je Anthony Edwards s 35 koševa, dok su Jalen Brunson i Mikas Bridges postigli po 14.

