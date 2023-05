Andro Anzulović: 'Navijači su nam pomogli, nadam se da ovo nije kraj'

Plavi vikend počeo je sjajno, Futsal Dinamo senzacionalnim je preokretom slavio protiv Novog Vremena iz Makarske, nakon što su u uvodnom dijelu susreta gubili 0-2. Nošeni frenetičnom navijačkom podrškom u grotlu Dvojke Doma sportova preokrenuli su rezultat i slavili s 3-2 i na taj način pokrenuli lavinu dobrih rezultata.

Ante Piplica u najavi utakmice za Net.hr rekao je: ''Želimo sva tri dana svi skupa uživati, razveseliti navijače, oni su naš vjetar u leđa.''

Upravo to se i dogodilo, slavili su malonogometaši, pa košarkaši i za kraj nogometaši. Košarkaški klub Dinamo imao je najteži zadatak od sve tri momčadi, slijedio im je drugi dvoboj četvrtfinala protiv KK Zadra, koji ih je u prvom susretu pobijedio sa 80-62. Zadrani su i u oba susreta regularnog dijela sezone svladali Plave, ali vođeni poznatom krilaticom navijača ''Nema predaje'', borili su se doslovno do zadnje sekunde i senzacionalno slavili.

Za portal Net.hr razgovarali smo sa Androm Anzulovićem, košarkašem Dinama koji nam je ispričao dojmove plavog vikenda i najavio novi Dinamov tjedan, a cijeli razgovor možete pročitati ovdje:

Pozdrav Andro, prije svega čestitke na velikoj pobjedi, sigurno nije bilo lako nakon uvjerljivog poraza u prvoj utakmici igrati drugu utakmicu na tako visokoj razini i na kraju slaviti, je li vam ludnica koju ste osjetili dan prije u Dvojci dala dodatan impuls za susret protiv Zadra?

''Iskreno, baš ta utakmica na kojoj smo bili, između Futsal Dinama i Novog Vremena, nam je bila putokaz kako bismo mi mogli sutra igrati, nošeni navijačima, fanatično i borbeno, protiv momčadi koja je nećemo se lagati, bila favorit. Na kraju smo uspjeli, zajedno s našim navijačima koji su lijepo ispunili dvoranu i stvarali odličnu atmosferu. Pomogli su nam u ostvarivanju ove povijesne pobjede i sad idemo u Zadar otvorenog garda odigrati još jednu pravu utakmicu i nadati se još jednom čudu.''

Foto: PIXSELL PIXSELL

Pogodili ste dvije trice iz dva pokušaja, bili ste hladni kao led, ali nakon trice kapetana Hrvoja Garafolića niste mogli mirno sjediti, stajali ste ispod Bad Blue Boysa i nestrpljivo čekali zadnji napad Zadra, kakav je osjećaj u tom cijelom iščekivanju?

''Ha-ha kako ste to primijetili… ja sam nažalost utakmicu završio ranije s obzirom na to da sam napravio 5 prekršaja i to me jako pogodilo, osjećao sam se kao da sam na neki način iznevjerio ekipu. Međutim odlična smo ekipa i van terena i na terenu, trener nas je dobro posložio i živimo jedan za drugoga, a potajno smo se nadali da možemo malo ''zapapriti'' Zadranima. Što se mene tiče, kako se odvijao taj kraj utakmice bio sam na klupi i nisam mogao pomoći, pa s obzirom na to da po prirodi nisam neka hladna osoba zadnjih pet minuta sam šetao, skakao i praktički navijao.''

Jeste li se oporavili od slavlja, kakvo je ozračje u ekipi ususret majstorici u Zadru kojoj se malo tko nadao?

''Nismo previše slavili, otišli smo nešto pojesti i popili smo piće. Nismo išli van jer nova utakmica dolazi već za par dana, otišli smo odmoriti i već se kvalitetno pripremamo za utakmicu. Ipak, nema tu skrivanja, igrali smo već četiri utakmice protiv Zadra i jedni o drugima više-manje sve znamo, jako je bitno da u Zadru pokažemo energiju kakvu smo pokazali u subotu, za razliku od prve utakmice u Zadru. Utakmice koje smo s njima igrali u regularnom dijelu nisu bile jednosmjerne i znali smo da, iako su oni kvalitetnija ekipa, da smo mi bili tu negdje i da nam malo nedostaje. Mene je iskreno malo obeshrabrila utakmica u Zadru, međutim to nije bilo naše pravo lice. Sada smo svjesni da imamo još rezerve i mjesta za napredak i bolju igru, a pobijedili smo jednog od favorita za naslov.''

Osjećate li možda sada pritisak ili smatrate da je sav pritisak na Zadru, kojem sezona može biti potpuno neuspješna ispadnu li u četvrtfinalu?

''Iskreno, mislim da je pritisak skroz na Zadru, apsolutni su favoriti, domaći teren i publika puno im znače, ali pritisak može biti i dobra stvar ako ga znaš usmjeriti. Imali smo i mi pritisak pred svojim navijačima, nismo ih htjeli razočarati i nadam se da ćemo ih i u srijedu učiniti ponosnima.''

Pobjedom protiv Zadra omogućili ste da Dinamo u sva tri dana slavi protiv tri suparnika iz Dalmacije, to je sigurno bio poseban gušt svim navijačima i ljubiteljima plave boje.

''Cijeli tjedan je bio usmjeren u taj plavi vikend, nakon što je Futsal Dinamo ostvario povijesni uspjeh i plasman u finale prvenstva te automatski plasman u Ligu prvaka, malo su stavili pritisak i na nas. Kažem, nismo ih htjeli razočarati i u tome smo uspjeli, a na kraju je naš veliki Dinamo u nedjelju zaokružio tu priču pobjedom protiv Šibenika i pomogao nam da ostvarimo stopostotni učinak.''

Navijači Dinama tako će i ovog tjedna u tri sporta pratiti svoje ljubimce, prvi startate vi, već preksutra u Zadru, zatim malonogometaši u petak igraju u Omišu, a tjedan će ponovno zaključiti nogometaši gostovanjem na Rujevici.

Kakav učinak očekujete ovog tjedna? Upravo vi možete pokrenuti lavinu dobrih rezultata, kao što su to učinili malonogometaši u petak.

''Tako je, nadamo se svi skupa, trener i mi igrači, da ćemo u srijedu kad izađemo na teren dati sve od sebe. Nije sramota izgubiti od Zadra, to su stvarno dobri igrači, ali ako ih uspijemo iznenaditi nitko sretniji od nas…dobro možda budu navijači sretniji ha-ha, ali svi skupa ćemo to znati proslaviti. Bitno je da se borimo do kraja i budemo hladne glave tijekom cijele utakmice.

Želite li za kraj poručiti nešto navijačima?

''Htio bih se zahvaliti navijačima za dosadašnji angažman i podršku tijekom čitave sezone, bez njih klub ne bi ni postojao niti bi mi vjerojatno ostvarivali ovakve rezultate, jer kad iza sebe imaš Bad Blue Boyse to stvarno puno znači, a ni gostujućim ekipama nije isto doći igrati protiv nas ispred naših navijača ili u nekoj drugoj dvorani. Nadam se iskreno da ovo nije kraj, da ćemo se ove sezone vidjeti barem još jednom na domaćem terenu.''

Foto: Goran Stanzl/Pixsell Goran Stanzl/Pixsell

Navijači Dinama tako su svoj klub nosili do pobjede u tri različita sporta, a malonogometni i košarkaški ostvarili su povijesne pobjede.

Ove srijede košarkaši će u Zadru tražiti novu senzaciju od 18 sati, pobjednik susreta plasirati će se u polufinale prvenstva Hrvatske. Futsal momčad će u petak, 19. svibnja igrati prvu finalnu utakmicu doigravanja protiv Olmissuma, a već u nedjelju će igrati i drugu utakmicu.

U nedjelju će na teren i puleni Igora Bišćana, u predzadnjem kolu HNL-a Dinamo će gostovati na Rujevici kod Rijeke koja je u velikoj borbi za Europu. Podsjetimo, nogometaši Dinama su za kraj plavog vikenda ispratili Šibenčane kući velikom pobjedom od 4-0.

Plava vojska mogla je uživati u stopostotnom učinku, fenomenalnih 3 od 3 za Plave, a ovaj tjedan Dinamov bi navijački puk mogao slaviti nove povijesne rezultate...