Čudesni Klay Thompson ispisao povijest. Zabio 33 od svoja 38 poena u prvom poluvremenu

Kakva noć, ludilo u nama... Upravo bi ovim stihom bezvremenskog hita Neki to vole vruće opjevali ono što se dogodilo u najnovijem programu NBA lige. Golden State Warriorsi noćas su po hrvatskom vremenu u San Franciscu došli do osme uzastopne domaće pobjede.

Ovog puta, Ratnici su bili bolji od Phoenix Sunsa rezultatom 123-112 a junak utakmice bio je nevjerojatni šuter Klay Thompson. On je zabio 33 od svoja 38 poena u prvom poluvremenu utakmice. Spomenutim učinkom iz prvog dijela sjajni je šuter Warriorsa ispisao povijest NBA lige. Thompson je u prvom poluvremenu utakmice gađao iz igre 12/18, od čega za tricu 8/12.

Povijest se ponavlja

OVDJE pogledajte ludu predstavu Klayja Thompsona.

Bila mu je to peta utakmica u karijeri u kojoj je već do poluvremena stigao do 30 poena i deseta u ovoj sezoni u kojoj je ubacio 30 ili više. Također, treći put u karijeri uspio je ubaciti 30 poena i osam trica kroz prve dvije četvrtine. Time se izjednačio s Damianom Lillardom, koji je dosad bio jedini igrač u posljednjih 25 godina kojem je to uspjelo u NBA ligi.

Osam trica do poluvremena uspio je ubaciti peti put u karijeri. Niti jedan igrač nije to uspio napraviti barem od sezone 1996./97., ističu statističari. U utakmicama u kojima ubaci minimalno 35 poena njegovi Golden State Warriorsi su na omjeru od 32 pobjede i tri poraza.

Thompson je kraj utakmice dočekao s 38 koševa i pet skokova. Stephen Curry dodao je 23 uz sedam skokova i pet asistencija, a Jordan Poole 20, uz šest asistencija za Warriorse koji su sad na omjeru pobjeda i poraza 36:33. Najbolji kod Sunsa bili su Deandre Ayton s 27 koševa i 12 skokova te Devin Booker s 32 poena.

Durant opet na klupi

Kevin Durant ponovno je propustio susret sa svojom bivšom momčadi, odsjedio je i treću uzastopnu utakmicu za Sunse zbog uganuća lijevog gležnja. Publika Golden Statea u Chase Centeru još uvijek nije uspjela odati priznanje zvijezdi koja je dovela Warriorse do dva naslova i bila pritom MVP NBA finala 2017./18.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Durant je igrao za Brooklyn u Chase Centeru u veljači 2021. tijekom pandemije kada gledatelji nisu bili dopušteni.

“To je ludo. To je suludo” izjavio je trener Warriorsa Steve Kerr o Durantu koji još nije nastupio u San Franciscu, prenosi ESPN pisanje AP-a. Sjajni play, veteran moćnih mogućnosti Chris Paul, postigao je 11 koševa i 11 asistencija za Phoenix.

Sunsi su pobijedili u prethodna četiri susreta protiv Golden Statea, uključujući tri uzastopna u sezoni, propustivši priliku slaviti protiv njih u sva četiri dvoboja po prvi put od 2010.-11. Također, Sunsi su sad na dva uzastopna poraza jer su izgubili i prošle subote od Sacramento Kingsa.

Draymond Green igrao je 30 minuta i dao svoj obol početkom četvrte nakon što je ozlijedio desni gležanj tijekom subotnje pobjede protiv Bucksa u produžetku. Imao je tri blokade i dvije ukradene lopte uz šest skokova, četiri poena i četiri asistencije. Golden State je poveo s 43-21 nakon 72,7% šuta u prvoj četvrtini, a Thompson i Curry su zajedno gađali 7 od 9 za tricu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Houston kreirao senzaciju

Senzaciju večeri priredila je posljednja momčad Zapada Houston Rocketsi koji su u svojoj dvorani svladali lanjske finaliste Boston Celticse sa 111-109. Rocketsi su bili u stalnoj prednosti, no Celticsi su imali posljednji napad na utakmici kojim su mogli odvesti utakmicu u produžetak. Loptu je uzeo Jayson Tatum koji se sjurio pod obruč, ali i promašio polaganje za poravnanje. Do tek 16. pobjede u sezoni Rocketse su vodili Jalen Green sa 28 ubačaja i Jabari Parker sa 24 pogotka te 11 skokova, dok Celticsima nije pomoglo 43 poena Jaylena Browna, Tatum se zaustavio na 22.

Boston je i dalje drugi na Istoku, ali sada s omjerom 47-22, dok je Houston na dnu Zapada sa 16-52.

Milwaukee Bucksi iskoristili su kiks Celticsa te se 133-124 gostujućom pobjedom protiv ove sezone sjajnih Sacramento Kingsa još više učvrstili na vrhu Istoka. Kingsi su u prvom poluvremenu imali i 15 koševa prednosti, no Bucksi su to izbrisali u trećem dijelu da bi preuzeli kontrolu rezultata u posljednjih 12 minuta. Opet je sjajan bio Giannis Antetokounmpo sa 46 ubačaja i 12 skokova, Khris Middleton je dodao 31 poen uz 9 asistencija, a Brook Lopez 23 koša uz 8 skokova za pobjednike.

Kod Kingsa je vrhunsku utakmicu odigrao Domantas Sabonis sa 23 koša, 17 skokova i 15 asistencija, De'Aaron Fox je ubacio 35, a Kevin Huerter 28 koševa, no niti ti sjajni učinci ovoga puta nisu bili dovoljni.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mogli su Bucksi i teoretski osigurati doigravanje već u ponedjeljak, ali...

Milwaukee je s omjerom 49-19 na vrhu Istoka i čitave lige te se nalazi na pragu teoretskog osiguranja doigravanja, dok je Sacramento sa 40-27 na trećoj poziciji na Zapadu.

Mogli su Bucksi i teoretski osigurati doigravanje već u ponedjeljak da je Miami Heat izgubio od Utah Jazza, no sastav s Floride ipak je uspio pronaći put do 119-115 pobjede. Jimmy Butler ubacio je 24 za pobjednike, a Lauri Markkanen 38 za poražene.

Miami je sedmi na Istoku sa 37-33, a Utah 12. na Zapadu sa 33-36.

Memphis Grizzliesi nanijeli su drugi poraz Dallas Mavericksima u isto toliko dana, ovoga puta svladali su ih u Dallasu sa 104-88. Grizzliese, koji su bili bez Ja Moranta, predvodio je Desmond Bane sa 23 koša, dok je kod Mavsa, koji su igrali bez Luke Dončića i Kyriea Irvinga, najučinkovitiji bio Jaden Hardy sa 28 pogodaka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Memphis je sada drugi na Zapadu sa 41-26, dok je Dallas osmi sa 34-35.

Pistonsi prekinuli niz od 11 poraza

Detroit Pistonsi prekinuli su niz od 11 uzastopnih poraza svladavši na svom parketu Indiana Pacerse sa 117-97, a hrvatski igrač Bojan Bogdanović opet nije igrao zbog ozljede ahilove tetive zbog koje bi mogao propustiti ostatak sezone. Cory Joseph je ulaskom s klupe ubacio 22 poena i bio prvi strijelac Pistonsa, dok je Jordan Nwora također ulaskom s klupe bio prvi strijelac Pacersa sa 20 ubačaja.

Detroit je sa 16-53 i dalje na dnu Istoka i čitave lige, dok je Indiana sa 31-38 pala na 12. mjesto Istoka.

Rezultati:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Detroit - Indiana 117-97

Bojan Bogdanović nije igrao za Detroit zbog ozljede ahilove tetive

Atlanta - Minnesota 115-136

Miami - Utah 119-115

Dallas - Memphis 88-104

Houston - Boston 111-109

Golden State - Phoenix 123-112

Sacramento - Milwaukee 124-133

LJESTVICE:

ISTOK:

Milwaukee 49 19 72,1

Boston 47 22 68,1

Philadelphia 45 22 67,2

Cleveland 43 27 61,4

Brooklyn 39 29 57,4

New York 40 30 57,1

Miami 37 33 52,9

Atlanta 34 35 49,3

Toronto 32 36 47,1

Chicago 31 36 46,3

Washington 31 37 45,6

Indiana 31 38 44,9

Orlando 28 40 41,2

Charlotte 22 48 31,4

Detroit 16 53 23,2

ZAPAD:

Denver 46 22 67,6

Memphis 41 26 61,2

Sacramento 40 27 59,7

Phoenix 37 31 54,4

Golden State 36 33 52,2

LA Clippers 36 33 52,2

Minnesota 35 34 50,7

Dallas 34 35 49,3

LA Lakers 33 35 48,5

New Orleans 33 35 48,5

Oklahoma City 33 35 48,5

Utah 33 36 47,8

Portland 31 37 45,6

San Antonio 17 50 25,4

Houston 16 52 23,