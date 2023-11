Dario Šarić i njegovi Warriorsi tijesno poraženi u glavnom gradu Kalifornije

Luda utakmica odigrana je noćas u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta - NBA ligi. Sacramento Kingsi, košarkaški klub iz glavnog grada kalifornije, u svojoj je dvorani tijesno, u dramatičnoj utakmici, pravoj bitki za Kaliforniju, dobio Golden State Warriorse, franšizu koja nastupa u San Franciscu, a za koju igra naš košarkaški as Darija Šarića, sa 124-123. Ponajbolji hrvatski košarkaš je igrao 17 minuta i upisao 10 poena uz 2 skoka i 3 dodavanja. Šut iz igre imao je 3-7, tricu je gađao 2-4. Tri košarkaša zabila su u redovima poraženog Golden Statea najmanje 20 poena. Curry je stavio 29 poena uz 10 skokova i 6 dodavanja, Wiggins je imao 29 poena uz 9 skokova, a Klay Thompson je ubacio 20 poena uz 10 skokova. Tricu je gađao 3-10.

Što se tiče pobjednika Kingsa, Fox je ubacio 29 poena, Huerter 21, Monk je ubacio 21 poen. Sacramento je ovom pobjedom došao do učinka 10-6, a osvojio je i prvo mjesto u skupini C grupne faze NBA kupa, za koji su se računale sinoćnje utakmice i kojima su određeni četvrtfinalni parovi.

U Zapadnoj konferenciji će se za plasman na Final Four u Las Vegasu boriti Sacramento Kings i New Orleans Pelicans te Los Angeles Lakers i Phoenix Suns, dok su u Istočnoj konferenciji četvrtfinalni parovi Indiana Pacers - Boston Celtics i Milwaukee Bucks - New York Knicks. Četvrtfinalni dvoboji su na rasporedu 4. i 5. prosinca.

Zvijezda večeri je, po tko zna koji put, Luka Dončić. Dallas je ranije ostao bez mogućnosti prolaska skupine In-season Tournamenta ili NBA kupa, novog natjecanja. No, od njega se oprostio sa stilom, pobjedom u teksaškom derbiju nad Houstonom 121:115. Čudesni Slovenac, koji zajedno s Nikolom Jokićem pokazuje Amerikancima kako Balkanci haklaju košarku, briljirao je s 41 poenom (šut iz igre 15/29, slobodna bacanja 8/9) te s po 9 skokova i asistencija. OVDJE pogledajte Dončićevu predstavu za pamćenje.

Dončiću je dakle jako malo nedostajalo za triple-double, ali ne očajava jer je i bez toga odigrao partiju za povijest. Uz spomenute impresivne brojke, Dončić je ostvario još jednu i to nulu.

Meč protiv Houstona završio je naime bez izgubljene lopte. Tako je postao prvi igrač s navedenim učinkom u preko 40 godina. Dončiću je ovo i već druga utakmica sezone s 40+ koševa i bez izgubljene lopte. Svi ostali igrači NBA lige nemaju nijednu.

Kyrie Irving dodao je 22 od svojih 27 poena u drugom poluvremenu za Maverickse, koji su već bili eliminirani. Njihova je pobjeda omogućila New Orleans Pelicansima da osvoje skupinu B u Zapadnoj konferenciji s rezultatom 3-1.

Dončiću je za malo nedostajao njegov 59. triple-double u karijeri. To bi ga izjednačilo na devetom mjestu svih vremena s velikim, legendarnim asom košarke - Larryjem Birdom.

"Ponekad ga uzimamo zdravo za gotovo, a ne bismo trebali", rekao je trener Mavericksa, slavni Jason Kidd, prenosi njegove riječi ESPN, odnosno donosi ih u američki javni sportski eter AP.

"On želi pobijediti, ali slučajno je on hodajući triple-double", dodao je trener Dallasa Kidd.

Mavericksi, koji su zaostajali devet poena u trećoj četvrtini, uhvatili su zauvijek vodstvo pri rezultatu 99-98 sa 6:25 igrajući na akciju Irvinga. Vodeći 103-100 s 5:25 do kraja, krenuli su u seriju 8-2 koja je uključivala tri slobodna bacanja Derricka Jonesa Jr.-a kada ga je faulirao Dillon Brooks, dok je sat za šut trebao isteći.

Trica Jabarija Smitha Jr.-a 8 sekundi do kraja dovela je Rocketse na 119-115 prije nego što je Dallas zatvorio susret. Dončić je igrao nakon što je rano u subotnjoj utakmici zadobio uganuće lijevog palca na ruci koja nije pucala. Nosio je zavoj na palcu.

Alperen Sengun zabio je 31 najbolji poen u sezoni za Rocketse, koji su imali šest dvoznamenkastih strijelaca. Fred VanVleet je imao 10 poena i 12 asistencija. Rocketsi su izgubili svih šest gostovanja ove sezone. Ušli su u igru ​​kao vodeći u NBA ligi dopuštajući prosječno 104,4 poena po utakmici. Mavericksi nisu koristili posebno izgrađeni teren ni za jednu utakmicu na domaćem turniru, navodeći kao razlog nezadovoljstvo kvalitetom.

NBA rezultati, 28.11.

Sacramento Kings - Golden State Warriors 124-123

(Dario Šarić 17:07 minuta, 10 koševa, šut 3/7, 2 skoka, 3 asistencije)

Boston Celtics - Chicago Bulls 124-97

Brooklyn Nets - Toronto Raptors 115-103

Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks 128-105

Miami Heat - Milwaukee Bucks 124-131

New York Knicks - Charlotte Hornets 115-91

Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder 106-103

Dallas Mavericks - Houston Rockets 121-115

Ljestvice:

ISTOČNA KONFERENCIJA

Boston Celtics 14 4 77,8 posto Milwaukee Bucks 13 5 72,2 Orlando Magic 12 5 70,6 Philadelphia 76ers 12 5 70,6 New York Knicks 10 7 58,8 Indiana Pacers 9 7 56,3 Miami Heat 10 8 55,6 Cleveland Cavaliers 10 8 55,6 Brooklyn Nets 9 8 52,9 Atlanta Hawks 8 9 47,1 Toronto Raptors 8 10 44,4 Charlotte Hornets 5 11 31,3 Chicago Bulls 5 14 26,3 Washington Wizards 3 14 17,6 Detroit Pistons 2 15 11,8

ZAPADNA KONFERENCIJA