Svi su mu se rugali, podcjenjivali ga, govorili da je debeljuco, a on je pokorio košarkaški svijet

Košarkaši Denver Nuggetsa jutros su po našem vremenu po prvi put u povijesti postali prvaci NBA lige. Društvo iz Colorada u petoj su utakmici finalne serije u svojoj Ball Areni, u dramatičnom dvoboju, pobijedili Miami Heat rezultatom 94-89 i s ukupnih 4-1 po prvi put se popeli na tron...

Ušao u besmrtnost

"Miami je odlična momčad, nevjerojatna momčad, ali zato je košarka tako lijep sport jer postoji mnogo načina da dobiješ, a mi smo je dobili obranom. Da, košarka je baš nepredvidiv sport. Dobar je osjećaj biti prvak, dobar, sad možemo otići kući", kazao je za ESPN nakon što je postao prvak flegmatični Nikola Jokić koji je ostvario double-double učinak 28 poena i 16 skokova. Jokić je košarkaš kojem najveće NBA zvijezde ne mogu ništa. Kako ovaj momak dominira pričaju svi, a komotno se možemo našaliti kako Nikola Jokić uči Amerikance kako igrati košarku...

Ispunio sudbinu

Jedna velika karijera dobila je tako najvažniju stavku. Nikola Jokić doživio je, ispunio svoju sudbinu i zacementirao svoj status u NBA vječnosti. Jokić je uzeo i MVP nagradu finala i tako pokazao svoje veličanstvo. Jokića su nekad opisivali kao bucmastog tinejdžera, podcjenljivali su ga, ali svima je Jocker pokazao tko je i što je...

Najpoznatiji status na svijetu

Njegov legendarni status iz 2011. kad je bio klinac - "oće neko na basket..." - sad je najpoznatiji status na svijetu.

Dečko iz Sombora nekad je za neke bio bucko. Rugali su mu se, ali on je itekako dobro znao što želi u životu - želi samo igrati košarku. Taj bucko danas je na vrhu svijeta i sigurno najbolji centar na planeti, ali ne samo to - po mnogima trenutno i najbolji svjetski košarkaš.

Flegmatičan, ponizan i skroman

"Mi nepobjeđujemo za sebe, mi pobjeđujemo za druge. Ovo je sjajna grupa ljudi, sjajna grupa suigrača. Sve je ove sezone bilo sjajno. Mi vjerujemo jedni u druge. Trofej je nešto posebno, ali odnos igrača koji će ostati nakon košarke još je veća stvar", istaknuo je Nikola Jokić dok mu je dvorana klicala. Ovom izjavom pokazao je veličinu, a svojom flegmatičnošću osvojio milijune onih koji vole istinske sportaše.

On je danas uzor milijunima mladih i putokaz kako se može dodirnuti zvijezde, kako se može uspjeti i ostvariti svoje snove samo ako se to jako želi, ako si uporan...

Enormna ljubav prema košarci

Pogledajte samo ovu gornju fotografiju... Jokić je bio debeljuco kojeg mnogi u to vrijeme njegovog odrastanja nisu vidjeli kao košarkaša. Ali, njegova enormna ljubav prema košarci, njegov košarkaški teren u Somboru na kojem je zajedno sa svojom braćom napravio prve košarkaške korake, dovela ga je do slave. Pitate se zašto Jokić nikad nije zaigrao u NCAA ligi? On je to svojedobno jako dobro objasnio. Ovako je to nekako išlo...

'Samo sam htio igrati košarku'

"Tamo su svi veliki dečki i visoko skaču, ali ja sam samo htio igrati košarku"...

Da, Nikola Jokić samo igra košarku i uživa u njoj i upravo su ga ta ljubav, talent i enormni rad doveli do ovdje.