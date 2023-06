Denver Nuggets prvaci NBA lige, veličanstveni Nikola Jokić MVP

Košarkaši Denver Nuggetsa jutros su po našem vremenu po prvi put u povijesti postali prvaci NBA lige. Društvo iz Colorada u petoj su utakmici finalne serije u svojoj Ball Areni, u dramatičnoj utakmici, pobijedili Miami Heat rezultatom 94-89 i s ukupnih 4-1 po prvi put se popeli na tron. OVDJE pogledajte najzanimljivije trenutke pete utakmice finala NBA lige.

47 godina su čekali ovaj trenutak

Čak 47 godina čekali su Nuggetsi na ovaj trenutak. U očima Jamala Murrayja, košarkašu koji je prije dvije godine jedva mogao hodati, vidjele su se suze po završetku utakmice, Nikola Jokić dosanjao je svoj san... Michael PorterJr. odigrao je fantastičnu utakmicu, pogotovo u prvom dijelu u kojem je konstantno napadao reket.

Jokić za pamćenje

Mučio se Porter čitavu seriju, ali njegovi suigrači vjerovali su u njega, kako je to sam priznao nakon utakmice i upravo zbog njih reagirao je u ključnoj utakmici...

"Miami je odlična momčad, nevjerojatna momčad, ali zato je košarka tako lijep sport jer postoji mnogo načina da dobiješ, a mi smo je dobili obranom. Da, košarka je baš nepredvidiv sport. Dobar je osjećaj biti prvak, dobar, sad možemo otići kući", kazao je za ESPN nakon što je postao prvak flegmatični Nikola Jokić koji je ostvario double-double učinak 28 poena i 16 skokova.

Velika karijera

Jedna velika karijera dobiva najvažniju stavku. Nikola Jokić doživio je svoju sudbinu i zacementirao svoj status u NBA vječnosti. Jokić je uzeo i MVP nagradu finala i tako pokazao svoje veličanstvo. Uistinu nevjerojatnu utakmicu smo gledali u Denveru. Jokića su opisivali kao bucmastog tinejdžera, podcijenili su ga, ali svima je pokazao tko je i što je...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Mi ne pobjeđujemo za sebe, mi pobjeđujemo za druge'

"Mi ne pobjeđujemo za sebe, mi pobjeđujemo za druge. Ovo je sjajna grupa ljudi, sajjna grupa suigrača. Sve je ove sezone bilo sjajno. Mi vjerujemo jedni u druge. Trofej je nešto posebno, ali odnos igrača koji će ostati nakon košarke još je veća stvar", istaknuo je Nikola Jokić dok mu je dvorana klicala.

Što se tiče strijelaca, Michael Porter Jr. zabio je 16 poena, Jamal Murray 14 uz 8 skokova. U momčadi Miami Heata, Jimmy Butler ubacio je 21 poen, dok je Adebayo dodao 20 uz 12 skokova.

Najveća utakmica u povijesti Denver Nuggetsa

Što se tiče samog dvoboja, u najvećoj utakmici u povijesti Denver Nuggetsa veteran DeAndre Jordan imao je poruku u drugom poluvremenu za Jamala Murraya tijekom timeouta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Idi pobijedi ovu utakmicu", čulo se kako Jordan govori u prijenosu.

"Dvanaest minuta brate i ti si u povijesti. "Besmrtnik". Murray, Nikola Jokić i Nuggets poslušali su poziv za povijest, čineći ono što su činili cijelu ovu čarobnu postsezonu i prilagođavajući se svakoj prepreci ili obrambenom izazovu koja im se nađe na putu.

Nakon što su otvorili petu utakmicu NBA finala promašivši nevjerovatnih 20 od svoja prva 22 pokušaja za tri poena, Nuggetsi su u posljednjim minutama došli do osvajanja prvenstva.

Nismo spavali, ali nema veze

Od Jokićevog koša na 2:24 do kraja, Brucea Browna 1:31 do kraja, do KentaviousaCaldwella-Popea koji je ukrao dodavanje Jimmyju Butleru na 27,1 sekundu prije kraja, Nuggetsi su napravili ključne stvari onda kad je trebalo kako bi osvojili svoju prvu- ikad titulu prvaka NBA lige u dramatičnoj utakmici koja nas je sve prikovala za male TV ekrane.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nema veze što nismo spavali, ovo je bilo epski. Adrenalin nam je na maksimumu.