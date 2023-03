Direktor Zadra o KK Dinamo: 'Razapet će me moji u Zadru, ali istina je moj jedini saveznik'

Košarka u Hrvatskoj odavno nije popularna kao nekada. Liga je poluprofesionalna, igrači gledaju kako da što prije pobjegnu u inozemstvo, a kvaliteta rada u klubovima je upitna. Ipak, posljednjih se godina nešto događa. Dvorane su sve punije, igra se dobra košarka i navijači polako ponovno dobivaju interes za loptanje pod obručima.

U popularnom Podcast Inkubatoru, kod naše voditeljice i sportske novinarke Ivone Hemen, gostovao je sportski direktor KK Zadra David Gunjević. Od jednog pratitelja podcasta dobio je jedno sočno pitanje. Naime, upitan je što misli o projektu KK Dinamo.

"Razapet će me moji u Zadru, ali mislim da su me ljudi prihvatili da nemam problem reći u javnosti ono što mislim jer je istina moj jedini savjetnik. Projekata kao što je KK Dinamo u hrvatskoj košarci treba. Mi smo najviše prodanih ulaznica u HT Premijer ligi imali kada je gostovao Dinamo. Nama je došla Torcida na utakmicu, da je došlo još 50 Bad Blue Boysa to bi bio spektakl. Podržavam ih i ljudi koji su u klubu rade odličan posao", rekao je Gunjević.