Košarkaši LA Clippersa svladali su noćas po našem vremenu Los Angeles Lakerse sa 125-118 i napravili veliki korak ka osiguravanju pozicije u NBA doigravanju, a hrvatski centar Ivica Zubac je u toj pobjedi sudjelovao sa 17 koševa i 13 skokova.

Zubac je u igri proveo 33 minute i spomenutom učinku dodao još jednu asistenciju, dvije ukradene lopte, jednu blokadu i dvije izgubljene lopte. Kod Clippersa su najbolji bili Norman Powell sa 27 i Kawhi Leonard sa 25 poena. Lakerse je predvodio LeBron James sa 33 koša, osam skokova i sedam asistencija.

Clippersi su pobjedom skočili na peto mjesto ljestvice Zapadne konferencije s učinkom 42-38, koliko imaju i šestoplasirani Golden State Warriorsi. Lakersi su na sedmom mjestu sa 41-39, a isti učinak imaju i New Orleans Pelicansi na osmom mjestu.

Porazom Memphisa od New Orleansa 138-131, Denver Nuggetsi su osigurali prvo mjesto u Zapadnoj konferenciji, dok su Milwaukee Bucksi pobjedom nad Chicago Bullsima (105-92) došli do učinka 58-22 i osigurali mjesto prvog nositelja za NBA doigravanje. "Zacementirane" su i pozicije pet najboljih momčadi na Istoku, a redom ih drže Boston (55-25), Philadelphia (52-27), Cleveland (50-30) i New York (47-33).