HIT VIDEO IZ ITALIJE Navijačice se ljube, a hrvatski trener urla i psuje u pozadini

Polufinalna utakmica talijanskog košarkaškog Kupa između Brescie i Victorije iz Pesara postala je, posve neočekivano, hit ovog tjedna. Točnije jedan video s te utakmice je postao viralan, a sa širom javnošću ga je podijelio hrvatski košarkaš Miro Bilan.

Riječ je o snimci koja je nastala tijekom minute odmora tijekom koje su se dvije navijačice ljubile pred kamerom, a osobit 'šmek' cijelom videu daje činjenica da se u pozadini čuje Jasmin Repeša koji viče na svoje igrače iz Victorije.

"And every day same thing! Immediately go out pass! Immediately go, they deny, take another one! Immediately go faster, u p***u više materinu", urla Repeša na engleskom.

Snimka je očekivano nasmijala tisuće ljubitelja sporta, a Brescia je pobijedila i kasnije osvojila Kup.