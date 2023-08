Hrvatska osvojila skupinu pretkvalifikacija: Evo kako možemo do EuroBasketa

Hrvatska muška košarkaška reprezentacija s maksimalne četiri pobjede završila je nastup u trećem krugu pretkvalifikacija za EuroBasket 2025., nakon što su izabranici Josipa Sesara u srijedu slavili na gostovanju u Luksemburgu sa 91-79 (25-12, 25-25, 24-18, 17-24).

To je najmanje uvjerljiva pobjeda Hrvatske u ovoj pretkvalifikacijskoj skupini, iako je mogla biti i izraženija da nije bilo opuštanja u završnici dvoboja. Hrvatski košarkaši su nakon dvije minute igre u posljednjoj četvrtini imali 22 koša prednosti (79-57), da bi do kraja utakmice postigli još 12 poena, a primili 22.

Toni Perković je bio najbolji strijelac utakmice s 23 koša. Mateo Drežnjak je ubacio 16, a Roko Prkačin 12 poena. Čak četvorica igrača su postigli po osam koševa, a to su bili Dario Drežnjak, Krešimir Ljubičić, Goran Filipović i Borna Kapusta koji je tome dodao i devet asistencija.

U domaćoj reprezentaciji Alex Laurent je ubacio 13, a Bob Melcher 12 poena.

Od 32 reprezentacije na EuroBasket idu 24

U srijedu su plasman u kvalifikacije osigurale reprezentacije Bugarske i Slovačke. Slovačka je u skupini I pobijedila Rumunjsku 83-58 i s učinkom 3-0 je nedostižna na prvom mjestu. Bugarska je u skupini J slavila s 85-71 na gostovanju u Austriji te je s učinkom 3-1 nedostižna za preostale dvije reprezentacije.

Posljednje mjesto u kvalifikacijama zauzet će reprezentacija Danske ili Kosova. Njihov međusobni dvoboj u Prizrenu na rasporedu je 5. kolovoza, a Dancima je za prolaz dovoljan i poraz sa šest ili manje koševa razlike.

U kvalifikacijama za EuroBasket 2025. sudjelovat će 32 reprezentacije koje će biti podijeljene u osam skupina. U kvalifikacijama će sudjelovati i reprezentacije sudomaćina, a to su Cipar, Finska, Latvija i Poljska. One će imati osiguran plasman, a u skupinama u kojima će se natjecati još će dvije najbolje plasirane reprezentacije izboriti nastup na završnom turniru. U preostali skupinama to će pravo steći tri od četiri reprezentacije.