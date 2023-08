Hrvatska u četvrtoj jakosnoj skupini uoči ždrijeba kvalifikacija za Eurobasket

Hrvatska muška košarkaška reprezentacija svrstana je u četvrtu jakosnu skupinu uoči ždrijeba kvalifikacijskih skupina za EuroBasket 2025. koji će se održati u utorak u Muenchenu u 11.30 sati.

Hrvatska će igrati u jednoj od skupina A, C, E i G, a suparnici će joj biti po jedna reprezentacija iz prve, pete i osme jakosne skupine. U skupinama B, D, F i H igrat će reprezentacije iz druge, treće, šeste i sedme jakosne skupine.

U kvalifikacijama će sudjelovati 32 zemlje, uključujući sudomaćine Cipar, Finsku, Latviju i Poljsku, a igrat će po dvokružnom sustavu, pa će plasman na EuroBasket izboriti po tri najbolje reprezentaicje iz skupina u kojima neće biti sudomaćina te dvije najbolje plus sudomaćin iz skupina u kojima će biti sudomaćini.

Kvalifikacije će se igrati u tri kruga, prvi će biti od 19. do 27. veljače sljedeće godine, drugi od 18. do 26. studenoga 2024. te treći od 17. do 25. veljače 2025., a u svakom krugu svaka momčad odigrat će po dvije utakmice.

JAKOSNE SKUPINE ZA ŽDRIJEB

skupina 1: Španjolska, Francuska, Srbija, Slovenija

skupina 2: Litva, Grčka, Italija, Njemačka

skupina 3: Češka, Poljska, Turska, Crna Gora

skupina 4: Finska, Hrvatska, Ukrajina, Latvija

skupina 5: Belgija, Gruzija, Izrael, Bosna i Hercegovina

skupina 6: Mađarska, Estonija, Nizozemska, Bugarska

skupina 7: Velika Britanija, Island, Švedska, Sjeverna Makedonija

skupina 8: Portugal, Danska, Slovačka, Cipar

