Igrači Cibone u štrajku: Sprema li se zagrebačkom velikanu crni scenarij?

Opet je turbulentno pod Tornjem. Iako je izgledalo da su se nakon razgovora kluba i igrača sanirali problemi koji kuhaju u Ciboni, u srijedu je momčad stupila u štrajk i nitko nije trenirao, pišu Sportske novosti.

'Ne bih želio ništa govoriti, dogovorili smo se da o svemu govore ljudi iz kluba', kazao je za isti medije kapetan Cibone Krešimir Radovčić, a situaciju nije komentirao ni trener Josip Sesar.

Zapelo na prvoj stepenici

No što se zaista događa u zagrebačkom klubu? Naime, momčad je dala ultimatum da do kraja veljaće budu isplaćene zaostale plaće, a postignut je i dogovor da će dobiti jednu plaću, a drugu u ožujku. Najavljeno je tada da će se kroz naredne mjesece uhvatiti kontinuitet no cijela je priča zapela na samom početku.

Prva najavljena plaća isplaćena je u dva dijela s tim da igrači nisu dobili puni iznos, a ne postoje jamstva da će se ostatak dogovora ispoštovati. Sve je to dovelo do igračkog štrajka pod Tornjem, a koliko će potrajati tek ćemo vidjeti.

Naime, Cibona po rasporedu već u subotu ima utakmicu Cedeviti Olimpiji u Ljubljani. Ako zbilja igrači odluče ne nastupiti, zagrebačkom velikanu se sprema onaj najgori scenarij – kraj sezone i gašenje kluba.